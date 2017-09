Oldies glänzen bei Kreismeisterschaften im Diskuswerfen und Kugelstoßen

Twiste. Mit 47 Teilnehmern stießen die Waldeck-Frankenberger Kreismeisterschaften im Diskuswerfen und Kugelstoßen in Twiste auf eine gute Resonanz.

Die Ausrufezeichen setzten die beiden "Oldies" Hans-Jürgen Schomburg (TSV Twiste) und Gerrit Engelbach (LG Eder).

In der Altersklasse M 60 steigerte der bereits international erfolgreiche Lokalmatador Hans-Jürgen Schomburg vom Ausrichter TSV Twiste seine persönliche Saisonbestleistung mit dem ein Kilo schweren Diskus um 68 cm auf 45,43 m. Mit dieser Weite rangiert der 61-Jährige in der aktuellen DLV-Bestenliste der M 60 (Deutscher Leichtathletik-Verband) auf Rang vier.

+ Im Wurfring in Twiste auf Erfolgskurs: Janine Cramer vom TSV Frankenberg siegte im Diskuswerfen der Altersklasse W 14 mit 24,90 m. © zma

Nach seinen Verletzungsproblemen bei den deutschen Teammeisterschaften in Kevelaer präsentierte sich Gerrit Engelbach von der LG Eder in Twiste wieder in guter Form. Mit der Sechs-Kilogramm-Kugel verbesserte er seine Saison-Bestleistung von den deutschen Senioren-Meisterschaften in Zittau um 61 cm auf 12,65 m (Rang sechs der AK M 55 im DLV). Mit dem 1,5-kg-Diskus erreichte er 38,82 m und liegt damit im DLV auf Rang elf. (zma)

