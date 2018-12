Er brachte den Orientierungslauf nach Münden

40 Jahre war Walter Rehbein bei der TG Münden das Gesicht der Sparte Orientierungslauf. Jetzt hat er im Alter von 82 Jahren seinen Abschied erklärt.

„Wenn man etwas über einen so langen Zeitraum gemacht und viel Herzblut darin investiert hat, kommt schon etwas Wehmut auf“, sagt Rehbein.

Begonnen hatte er seine Trainertätigkeit bei der TG bereits vor 45 Jahren. Nachdem der gebürtige Weidenhäuser (Kreis Eschwege) 1973 seine Stelle als Sport- und Mathematiklehrer an der Heinrich-Sohnrey-Realschule angetreten hatte, trat er sofort der Turngemeinde bei und baute die zu diesem Zeitpunkt seit Jahren brachliegende Leichtathletiksparte wieder auf und feierte mit seinen Sportlern auf Bezirks- und Landesebene Erfolge.

Als er 1978 nach Veckerhagen zog, gab Rehbein die Leitung der Leichtathletiksparte auf und konzentrierte sich voll auf den Orientierungslauf, den er während seines Studiums kennengelernt und eigentlich nur als Trainingsabwechslung für die Langstreckenläufer bei der TG eingeführt hatte. „Die Begeisterung bei den Aktiven war aber so groß, dass wir eine eigene OL-Sparte gründeten und schon 1979 erste kleinere Veranstaltungen organisierten“, erinnert sich Rehbein zurück.

+ Ansprechpartner: Walter Rehbein (hier beim Lotto-Ol im Jahr 2014) half dem Nachwuchs bei der Orientierung. © Foto: Per Schröter/nh

Karriere als Orientierungsläufer

Inzwischen blickt der 82-Jährige nicht nur auf eine erfolgreiche eigene Karriere als Orientierungsläufer mit diversen Landesmeistertiteln, vorderen Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften und sogar Teilnahmen bei mehreren Weltmeisterschaften (unter anderem in Kanada und Estland) zurück, sondern auch auf sagenhafte 160 Orientierungsläufe, die unter seiner Regie in und um Münden herum stattgefunden haben. Neben 15 Landesmeisterschaften zählten dazu auch die Deutschen Meisterschaften im Langstrecken-OL 1994, ein Ländervergleich der Jugendlichen und Junioren zwischen Deutschland, Schweden und Dänemark im Jahr 1989 sowie „sein“ Lotto-OL, der 29 Jahre in Folge Aktive von nah und fern anlockte.

Lesen Sie auch: Orientierungslauf: Der schnellste Weg durch die Natur - ein Erlebnisbericht

„Jede dieser Veranstaltungen war mit enorm viel Arbeit verbunden“, sagt Rehbein. Vor allem die Streckenplanung, die Kartierung des jeweiligen Geländes und das Vorbereiten der Streckenkarten habe viel Zeit beansprucht. „In den Wäldern rund um Münden und Reinhardshagen kenne ich jede Wurzel und bin mit den Wildschweinen und Rehen auf Du und Du“, sagt Rehbein mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Dennoch habe ihm diese Arbeit immer auch viel Spaß bereitet. „Sonst hätte ich das sicher nicht so lange gemacht.“ Sein besonderer Dank gehe dabei an seine Familie und speziell an seine Frau Marianne, die ihn stets unterstützt und bei den Veranstaltungen tatkräftig mit angepackt habe.

Ehrenbrief vom Deutschen Turnerbund

Dass Walter Rehbein in Anerkennung seiner Verdienste um den Orientierungslauf kürzlich vom Deutschen Turnerbund mit dem Ehrenbrief ausgezeichnet und er in diesem Jahr von der TG Münden zum Ehrenmitglied ernannt wurde, freute ihn verständlicherweise sehr. „Genauso freut mich aber auch, dass ich mit Dorothea Kirves eine Nachfolgerin gefunden habe, bei der ich die OL-Sparte in guten Händen weiß“, sagt er. So ganz verzichten müssen die Orientierungsläufer auf ihren Walter Rehbein aber wohl nicht. „Wenn einmal meine Hilfe benötigt wird, dann werde ich zur Stelle sein“, verspricht er.