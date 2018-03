Hallen-WM: Platz 13 für Dreispringerin Neele Eckhardt von der LG Göttingen

Birmingham. Einen Platz unter den ersten acht Starterinnen hatte sie sich erhofft – herausgekommen ist für die Dreispringerin Neele Eckhardt Rang 13 bei der Leichtathletik-Hallen-WM in Birmingham (England).

Die Universiade-Siegerin verpasste den Endkampf, schaffte keinen dafür nötigen 14-Meter-Sprung. Die Athletin von der LG Göttingen kam auf 13.87 Meter, womit ihr 17 Zentimeter zum Finale fehlten.

So war die Sportsoldatin, die bei der Freiluft-WM in London Zwölfte wurde, auch mit dem Resultat nicht zufrieden: „Es hätte ein Stück weiter gehen können. Mit 14,03 hat man das Finale erreicht. Das kann ich springen. Deshalb bin ich nicht glücklich. Im ersten Versuch hat der Anlauf nicht gepasst, dann bin ich nicht ins Springen gekommen. Es hat alles nicht richtig zusammengepasst. Es war mein schlechtester Wettkampf in diesem Winter. Woran es genau gelegen hat, kann ich nicht festmachen. Klar, drei Versuche sind nicht viel. Es muss gleich klappen. Daran möchte ich arbeiten. Bei den Deutschen war der Erste der 14er. Das muss im Sommer wieder funktionieren“, wurde sie auf der Homepage von „leichtathletik.de“ zitiert.

Ihren Dreisprung-Titel verteidigte Yulimar Rojas (Venezuela) mit 14,63 Metern vor der Jamaikanerin Kimberly Williams (14,48 m) und der Spanierin Ana Peleteiro (14,40 m). Rojas war ohne im Winter ausgetragenen Wettkampf angereist, sprang im fünften Versuch auf die Siegerweite, die in diesem Winter noch niemand erreicht hat. (haz/gsd)