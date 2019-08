Polizei ermittelt ihre Leichtathletik-Meister

Titelkämpfe im Göttinger Jahnstadion

+ © Helmut Anschütz / gsd Voller Vorfreude auf die Polizeimeisterschaften: Von links Pressesprecher Michael Müller, Christian Kalinowski, Thomas Rath (leitender Polizeidirektor), Organisatorin Corinna Klaus-Rosenthal und Uwe Lührig (Polizeipräsident). © Helmut Anschütz / gsd

Göttingen – Nach den Niedersachsen-Meisterschaften im Juni ermittelt nun die Polizei im Göttinger Jahnstadion ihre deutschen Meister in der Leichtathletik. Bei den 37. deutschen Polizeimeisterschaften sind am 28. und 29. August 265 Starter und Starterinnen gemeldet, die meisten davon kommen aus Bayern, teilte Uwe Lührig, Polizeipräsident der Polizeidirektion Göttingen, am Montag bei einer Pressekonferenz mit.