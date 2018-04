PSV-Ass Nerkamp bester Nordhesse bei Straßenlauf-DM

Hannover. Jens Nerkamp vom PSV Grün-Weiß Kassel erzielte das Top-Resultat der nordhessischen Straßenläufer bei der Deutschen Halbmarathon-Meisterschaft in Hannover.

In 1:05:26 Stunden war der Germanistik-Student nur vier Sekunden langsamer als Sieger Karsten Meier (Braunschweig).

Nerkamps Klassezeit war auch die Basis der Grün-Weißen mit weiterhin Philipp Stuckhardt und Leonardo Ortolano in 3:30:50 Stunden unter 41 Teams zu Rang sechs in der Mannschaftswertung – gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung um neun Positionen.

Weitere elf einstellige Platzierungen erreichten die Nordhessen. Davon ragt der Sieg von Sandra Morchner (PSV) in 1:18:29 Stunden in der W 45 heraus. Unter 24 Starterinnen liefen Sandra Barborseck (TV Breitenbach/6. in 1:29:52) sowie Jutta Siefert (PSV/8. in 1:31:14) ebenfalls in die Top-Ten dieser Altersklasse. Zudem verbesserten die Polizeisportlerinnen als Zweite der Teamwertung mit Morchner, Siefert und Celia Eberwein (1:44:04) den sieben Jahre alten Nordhessenrekord der W 45 auf 4:29:33 Stunden. Von der Hessenmeister-Mannschaft der LG Vellmar erzielte Birgit Kurzhals (1:48:41) die beste Zeit.

An alte Erfolge knüpfte Marco Schwab (PSV/1:14:58 ) in der M 45 an und musste als Zweiter über 21,0975 Kilometer dieser Altersklasse lediglich Jörg Heiner (SG Wenden) den Vortritt lassen. Nach Silber 2017 gab es für Daniel Ghebreselasie (PSV / 1:21:16) erneut eine Medaille in der M 55: Er verdrängte Gert Krauße (Minden/1:21:19) um drei Sekunden vom Podest.

Als Siebter der M 35 in 1:15:39 unterstrich Nikolaj Dorka (PSV) seine starken Leistungen in der abgelaufenen Crosslauf-Saison. Weitere Achtungserfolge gelangen Johannes Wennmacher (PSV/ 1:16:29) als Zehnter der M 35 sowie Michael Imming (TSV Obervorschütz/1:23:45) als Elfter der M 45.

Als Siebte M50/55 in 4:17:38 waren Michael Fiess, Herbert Wilke und Martin Schenker von der LAG Wesertal einmal mehr das beste hessische Team. Sie waren vier Minuten schneller als das PSV-Trio Marco Schwab, Björn Temmler und Cem Tuncdan in 4:21:31 als Sechste der M 40/M 45.

Von Lothar Schattner