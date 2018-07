PSV-Läuferin Anna Starostzik gewinnt Halbmarathon in Marburg

Marburg. In 1:26:21 Stunden gewann Anna Starostzik (PSV GW Kassel) den Halbmarathon beim 21. Marburger Nachtmarathon mit Start auf dem historischen Marktplatz und Ziel im Uni-Stadion. Im Gesamtfeld lagen vor der Firmenlauf-Siegerin nur elf Männer.

Im Marathon durch das Lahntal trumpften die Läufer der LG Vellmar mit fünf Medaillen auf. Sylvia Kuhn lief in 3:37:28 Stunden die zweitbeste Zeit über 42,195 Kilometer und gewann die W 45. Hier wurde Birgit Kurzhals in 4:06:36 Dritte und in der W 50 holte sich Nicole Fietkau in 4:11:00 Silber. Damit feierten die Seniorinnen Teamgold.

In der M 45 rettete Sven Grebe (KSV Baunatal; 3:36:37) mit 45 Sekunden Vorsprung den Sieg. Christian Dockhorn (Kassel, 3:42:21) wurde Dritter.