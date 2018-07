Rasenkraftsport: Sieg für Julia Dengler bei Nordhessischer Meisterschaft

Gilfershausen. Neben der erfolgreichen Titelverteidigung von Isabel Weitzel im Dreikampf der Frauen gingen bei der Nordhessischen Meisterschaft im Rasenkraftsport in Bebra-Gilfershausen weitere neun Meisterwimpel an Sportler aus dem Schwalm-Eder-Kreis.

Allen voran Shootingstar Lasse Gundlach (ESV Jahn Treysa). Mit 2653 Punkten im Dreikampf (Hammerwerfen, Gewichtwerfen und Steinstoßen) der männlichen Jugend U 18 unterstrich der hessische Jugend-Meister seine dritte Position in der DRTV-Bestenliste und steht am Freitag bei der Deutschen Jugend-Meisterschaft in Rostock wieder im Wurfring. 56,43 m im Hammerwerfen (5 kg) sowie 24,50 m im Gewichtwerfen (7,5 kg) waren das besten Ergebnisse.

Für die U 20-Athleten des ESV mit Lucas Gundlach (Schwergewicht: 2395 P.) und Leo Sommerlade (Halbschwer: 2230) war es ebenfalls die Generalprobe vor der Abreise in die Hansestadt. Hier waren die Resultate mit dem Sechs-Kilo-Hammer, Gundlach: 54,52 m und Sommerlade: 51,19 m, ebenfalls besonders stark.

Neben Basilius Balschalarski (Melsungen/SSC/2067 P.) kann auch Carmen Krug (Zella/SSC/1936 P.) bei der Hessischen Senioren-Meisterschaft im Rasenkraftsport am Samstag ebenfalls in Gilfershausen die nächsten sportlichen Lorbeeren ernten.

Im Dreikampf der weiblichen Jugend U 18 komplettieren Fabienne Knöpfel (Uttershausen/RKV/Leicht: 1886 P.) und Julia Dengler (ESV/Mittel: 2119 P.) ebenso den Titelreigen der Kraftsportler aus dem Schwalm-Eder-Kreis wie Merle Tetem (ESV/Schülerinnen A). Mit 2168 Zähler ist die Theodor-Heuss-Schülerin aus Borken hinter Gioia Mazza (VfL Waiblingen) jetzt Dritte im DRTV. (zct)