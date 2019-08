Regionale Leichtathleten bei Deutschen Meisterschaften in Berlin am Start

Sie wollen in Berlin in die Medaillenränge laufen: Der Kasseler Steven Müller (links) und Florian Orth aus Treysa starten in Berlin über 200 und 5000 Meter. Fotos: lothar koch/jens wolf/dpa

Zwei Stars aus der Region fehlen, aber Spannung ist dennoch garantiert: Hürdensprinterin Pamela Dutkiewicz und Siebenkämpferin Carolin Schäfer werden an diesem Wochenende nicht bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften im Berliner Olympiastadion an den Start gehen.

Die frühere Baunatalerin Dutkiewicz ist verletzt, und die Bad Wildungerin Schäfer hat sich gegen den Start in einer Einzeldisziplin entschieden und ihr Training auf die WM in Doha Ende September ausgerichtet. Dennoch sind etliche Vertreter mit Bezug zu Nordhessen und Südniedersachsen vor Ort. Unser Überblick:

Florian Orth: Der Routinier aus Treysa wird über 5000 Meter starten. „Eigentlich verfüge ich über ausreichend Routine, aber eine gesunde Nervosität ist trotzdem da“, sagt der 30-Jährige über die Titelkämpfe in Berlin. Neben seiner Arbeit als Zahnarzt sei das Training gut gelaufen. „Natürlich will ich wieder um die Medaillen mitlaufen, aber die Konkurrenz mit Sam Parson und Richard Ringer wird es mir nicht leicht machen“, sagt Orth, der für die LG Telis Finanz Regensburg startet. Perspektivisch hofft Orth natürlich auf die WM-Teilnahme Ende September in Doha, aber auch langfristig bleibt er ambitioniert. „In Berlin will ich weitere Weltranglistenpunkte sammeln. Die Olympischen Spiele im kommenden Jahr bleiben auf alle Fälle für mich im Fokus.“ Orths Bestzeit über 5000 Meter liegt bei 13,23 Minuten, in diesem Jahr lief der Schwälmer zuletzt 13:34 Minuten.

Steven Müller: Der Kasseler Student freut sich auf die Rückkehr ins Berliner Olympiastadion, wo er vor ziemlich genau einem Jahr als EM-Starter seinen ersten großen internationalen Auftritt über 200 Meter hatte. Auch für ihn ist die WM das Traumziel. Und das ist greifbar, denn mit seiner Bestzeit von 20,46 Sekunden liegt der 28-Jährige, der für die LG ovag Friedberg-Fauerbach startet, nur sechs Hundertstelsekunden über der WM-Norm. „Ich will in Berlin Bestzeit laufen“, sagt Müller, der in den vergangenen Wochen bei etlichen Wettkämpfen Top-Leistungen abgeliefert hat und im Olympiastadion einen Podestplatz anstrebt. Auch Müllers Trainer Otmar Velte, der am Sonntag in Berlin vor Ort ist, gibt sich optimistisch: „Wir haben zuletzt im Bereich der Maximalgeschwindigkeit gearbeitet und wollen diese jetzt halten.“

Neele Eckhardt: Neele Eckhardt (27) hat sich nach langer Leidenszeit eindrucksvoll zurückgemeldet. Die noch amtierende Deutsche Meisterin im Dreisprung von der LG Göttingen sprang bei den Norddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Hannover 14,16 Meter und brachte sich damit wieder für die Titelkämpfe in Berlin in Stellung. „Mit so einem weiten Sprung hatte ich gar nicht gerechnet“, meinte Eckhardts Trainer Frank Reinhardt nach dem Sprung zurück in die europäische Spitze. Auch in zwei weiteren Versuchen (14,12 und 14,02 Meter) landete die WM- und EM-Teilnehmerin jenseits der 14-Meter-Marke. Bei den Titelkämpfen in Berlin will Eckhardt nun am besten auch die WM-Qualifikationsweite von 14,20 Meter knacken. „Der späte Zeitpunkt der WM kommt mir in dieser Saison sehr gelegen“, sagt die Universiade-Siegerin von Taipeh (Taiwan). Eckhardt war fast ein halbes Jahr ausgefallen wegen einer Lungen- und Herzbeutel-Entzündung, die sie sich im November 2018 zugezogen hatte.

Xenia Stolz:Die für den Wiesbadener LV startende Weitspringerin möchte unter die ersten Acht kommen. „Meine Erwartungen sind nicht hoch, aber eine Weite über 6,30 Meter wäre schön“, sagt die 30-jährige Polizeikommissarin, die früher für den ESV Jahn Treysa aktiv war. Patrizia Römer:Die Kugelstoßerin des ESV Jahn Treysa litt zuletzt an einer Knochenhautentzündung am Schienbein. „Wir hoffen auf eine Endkampfteilnahme und eine Weite um die 16 Meter“, sagt ihr Trainer Helmut Schneider. Fotos: r. jensen/dpa, Lothar Schattner (2)