Rekord trotz Regenwetter beim Schoninger Volkslauf

Fast 400 Ausdauersportler sind im Solling dabei gewesen

+ © SC Schoningen Und los geht es: Das Bild zeigt den Start des Laufes über die 2400 Meter. © SC Schoningen

Schoningen. 391 Teilnehmer, so viele wie noch nie in der 17-jährigen Geschichte des Schoninger Volkslaufes, sind am Sonntag über die Ziellinie gelaufen. Diese Rekordbeteiligung war nicht zu erwarten. Durch den Dauerregen blieben 88 Voranmelder der Veranstaltung fern. Auf der Gegenseite gab es jedoch auch stolze 50 Nachmelder.