Robert Ingenbleek verbessert hessischen Rekord mit starkem Auftritt

Allendorf/Eder. Das traditionelle Pfingstmeeting der LG Eder lockte in seiner 29. Auflage bei Sonnenschein und Temperaturen von knapp über 20 Grad 208 Teilnehmer aus 29 Vereinen nach Allendorf.

Im Kugelstoßen der Altersklasse M 55 verbesserte Lokalmatador Robert Ingenbleek (LG Eder) seinen eigenen hessischen Rekord um 45 Zentimeter auf sehr starke 14,75 m.

Die Leistungen im Sprint, Weitsprung und teilweise auch im Diskuswerfen wurden durch starken Wind sehr beeinträchtigt. Oftmals wurde der Gegenwind mit 4,0 m/sec gemessen. Dennoch wurden einige deutsche Spitzenleistungen erzielt.

Zu Gast in Allendorf war wieder der Frankenberger Matthis-Leon Wilhelm (SC Preußen Münster). Zwei Tage nach seinem 21. Geburtstag erreichte der Weitsprungspezialist bei sehr starkem Gegenwind 7,17 m. Über 100 m steigerte er sich bei 3,0 m/sec Gegenwind auf 11,23 Sekunden.

Im Seniorenbereich setzte der frühere Zehnkämpfer Robert Ingenbleek im Kugelstoßwettbwerb der Altersklasse M 55 das Ausrufezeichen des Tages. Nachdem er zwei Wochen zuvor beim Qualifikationswettkampf zur Team-DM in Allendorf seinen eigenen hessischen Rekord auf 14,30 m verbessert hatte, setzte er am Pfingstmontag noch einen drauf und verbesserte den Rekord um weitere 45 cm auf 14,75 m. „Das seit vier Wochen intensiv betriebene Krafttraining wirkt sich bereits aus. Bis zu den deutschen Meisterschaften vom 29. Juni bis 1. Juli in Mönchengladbach, sollten 15 Meter und eine Medaille drin sein“, so der kurze Kommentar des Frankenberger Rechtsanwalts. Er rangiert mit dieser Weite derzeit auf Rang drei der aktuellen DLV-M 55-Bestenliste rangiert.

Als aktueller M 50- Meister will Ingenbleek bei den Deutschen aber auch im Diskuswerfen bei der Medaillenvergabe mitmischen. Am Pfingstmontag siegte er mit sehr guten 45,77 m (Rang drei im DLV).

Erstaunlich auch die Leistung seines vier Jahre älteren LG-Kollegen Andreas Linnemann. Der Allendorfer Leichtathletikchef sprintete bei starkem Gegenwind die 100 m 13,32 Sekunden, die 200 m in noch höher einzustufenden 27.02.

In den Wettbewerben der Frauen setzte die 31-jährige Jenny Hesse (LG Eder) das Ausrufezeichen. Im Weitsprung verbesserte sie ihre persönliche Bestmarke trotz Gegenwind um 8 Zentimeter auf sehr gute 5,49 m und nimmt damit in der DLV-Bestenliste W 30 Rang vier ein. (zma)