Schäfer, Lange und LG Eder sind „unsere“ Sportler des Jahres

Frankenberg. Die Leser haben gewählt, die Sportlerwahl Waldeck-Frankenberg 2017 ist entschieden: Wie erwartet machten zwei international überaus erfolgreiche Athleten das Rennen in den Kategorien Sportlerin und Sportler des Jahres.

Die Leser der beiden Zeitungen im Landkreis HNA und WLZ wählten Siebenkämpferin Carolin Schäfer, wie im Vorjahr, und Triathlet Patrick Lange, der auf Hawaii einen tollen WM-Erfolg errang.

In den weiteren Kategorien triumphierten dann Frankenberger Sportler: Mannschaft des Jahres sind die Leichtathletik-Senioren der LG Eder. Sie gewannen knapp vor den B-Jugend-Kickern des FC Ederbergland. Und der besondere Preis geht an den Leichtathletik-Trainer Michael Kollmar.

Sportler des Jahres

Vorjahressieger Stephan Leyhe musste diesmal dem Vorjahreszweiten den Vortritt lassen. Gegen den glorreichen Ironman-Triumph von Patrick Lange auf Hawaii kam der Skispringer nicht an. „Die Wahl freut mich sehr. Es ist eine schöne Anerkennung und schon cool, dass es mal geklappt hat“, sagte Lange.

Beachvolleyballer Paul Becker landete auf Platz drei - ein verdienter Lohn, nachdem der 27-jährige Frankenberger das erfolgreichste Jahr seiner Karriere hinter sich hat. Leichtathlet Robert Ingenbleek (53, Frankenberg), deutscher Meister mit dem Diskus, muss sich, 25 Stimmen hinter Becker liegend, über den Blech-Platz nicht grämen.

Sportlerin des Jahres

Die Siebenkampf-Silbermedaillen-Gewinnerin der Weltmeisterschaft in London, Carolin Schäfer, hat die mit Abstand meisten Stimmen verbucht - 1526. Entsprechend groß war ihre Freude: „Es ehrt mich, dass die Bürger meine Leistungen auf diese Weise wertschätzen“, sagte „Caro“. Hinter Schäfer war das Rennen knapp. Die Vorjahreszweite Nadine Horchler, zu Jahresbeginn Siegerin beim Biathlon-Weltcup in Antholz, lag knapp hinter Tatjana Schilling, die als Mehrkampf-Seniorin in der Leichtathletik 2017 mit EM-Gold glänzte.

Mannschaft des Jahres

Hier erhielten die Leichtathleten der LG Eder die Gratulationen mit 685 Stimmen, die im Team deutscher Seniorenmeister im Mehrkampf und über 4 x 100 Meter geworden sind.

56 Stimmen weniger ergatterten die in die Verbandsliga aufgestiegenen B-Juniorenfußballer des FC Ederbergland. Zwei Pokale sind für Platz drei fällig. Die Tennisdamen des TV Odershausen zählten genauso 580 Stimmen wie die Seniorinnen des TSV Korbach.

Der besondere Preis

Er ist nicht nur ein Schmied der heimischen Leichtathletik-Talente in den Disziplinen Hammerwurf, Diskus, Kugelstoßen und Speerwurf. Dort führt er regelmäßig den Nachwuchs bis in die nationale Spitze. Er ist auch Leiter des Talentstützpunktes Nord und Organisator der in jedem Jahr hochklassig besetzten Werfergala in der Illerstadt.

„Ich bin überrascht über die Wahl. Ich habe nicht damit gerechnet. Es zeigt sicherlich, dass die Leichtathletik bei uns im Landkreis sehr populär ist und das freut mich“, sagte Michael Kollmar in seiner ersten Reaktion auf den Erfolg bei der Sportlerwahl 2017.

Mit 712 Stimmen gewann Kollmar vor Wolfgang Schlüter vom SC Willingen (667) und Michael Neuhaus vom TV Friedrichstein (608). (schä/had)

Mehr lesen Sie in der Wochenend-Ausgabe der HNA Frankenberger Allgemeine.