Ein Semester  Urlaub für     die EM

Leichtathletik: Für die Göttinger Dreispringerin Neele Eckhardt hat ein aufregendes halbes Jahr begonnen

+ Frank Reinhardt

Göttingen. Auf dem Sprung zur EM im eigenen Land! Universiade-Siegerin Neele Eckhardt (25), als WM-Zwölfte auch Göttingens Aushängeschild in Sachen Leichtathletik, steht vor der interessantesten Wettkampf-Saison ihrer bisherigen Karriere als Dreispringerin. Das große Ziel 2018 ist Berlin, wo vom 7. bis 12. August die Europameisterschaften ausgetragen werden. Falls sich die Athletin von der LG Göttingen dafür qualifiziert, ist die Final-Qualifikation am 8. August und der Endkampf am 10. August.