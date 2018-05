Siebenkampf: Lara Steinbrecher wird mitteldeutsche Meisterin

Gelungener Einstand in die Freiluftsaison

+ © Steinbrecher Siegerehrung: Lara Steinbrecher auf dem obersten Podest. Sie trumpfte in Halle stark auf. © Steinbrecher

Halle / Sebexen. Einen erfolgreichen Einstand in die Freiluftsaison hat jetzt Lara Steinbrecher gefeiert. Die Leichtathleten aus Sebexen in Diensten des SC Magdeburg wurde in Halle an der Saale mitteldeutsche Meisterin der Altersklasse U16 im Siebenkampf.