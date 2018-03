Silber für Grenzebach

Gut gelaufen: Nele Grenzebach (MT) war in Wiesbaden lange auf Goldkurs. Foto: Schattner

Wiesbaden. Drei Vize-Meisterschaften erkämpften die Leichtathleten der MT bei der Mehrkampf-Meisterschaft des Hessischen Turnverbandes (HTV) in Wiesbaden. Zum Auftakt übernahm Nele Grenzebach im Dreikampf der Frauen mit 8,48 Sekunden über 60 Meter die Führung und sprang 4,57 m weit. Doch durch eine weniger gute Leistung im Kugelstoßen (4 kg: 7,30 m) gab die Lehramts-Studentin aus Mörshausen mit 1367 Punkten den Sieg gegen Mirjana Davidovic (TSV Dudenhofen/1447) noch aus der Hand.

Ebenso erging es Sophia Hog in der Vielseitigkeits-Prüfung der weiblichen Jugend U 20. 8,17 Sekunden war mit Abstand die schnellste Zeit des Tages über 60 Meter und 4,70 m die zweitbeste Leistung im Weitsprung. Doch bei 7,55 m im Kugelstoßen ging der Sieg im Dreikampf an die im Ring mit 10,38 m aufwartende Leonie Heil (TV Petersberg/1545). Knapp war der Ausgang in der weiblichen Jugend U 16. Als Fünfte mit 1346 Punkten war Vivian Groppe die beste nordhessische Athletin. Auch bei der Gesamtschülerin aus Beiseförth ragte mit 8,36 Sekunden die Tages-Bestzeit über 60 Meter aus den Ergebnissen heraus.

14,01 m im Kugelstoßen (3 kg) durch Luis Andre war die mit 626 Zählern am höchsten bewertete Einzelleistung dieser Titelkämpfe und brachten den 13-Jährigen nach weiterhin 9,39 Sekunden über 60 Meter sowie 4,40 m im Weitsprung mit 1400 Gesamt-Punkten an die zweite Position in Hessen. Lediglich Moritz Hinrichsen (TV Weißkirchen/1517) sammelte im Dreikampf mehr Punkte. (zct)