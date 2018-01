Silvesterläufe: Nerkamp siegt in Dwergte, Kejata Dritte in Trier

Starke Resultate erzielten die Gesichter des Kassel-Marathons, Jens Nerkamp und Melat Yisak Kejata (PSV Grün-Weiß Kassel), bei den Silvesterläufen in Dwergte und Trier.

Beim Lauf in Dwergte über 10 Meilen um den Thulsfelder See testete Jens Nerkamp seine aktuelle Form. Der Halbmarathon EM-Teilnehmer von Amsterdam gewann zum dritten Mal in Folge diesen Klassiker.

Vom Start weg drückte Nerkamp aufs Tempo und setzte sich von seinen Konkurrenten ab. Auf dem teilweise morastigen Kurs siegte er nach 54:23 Minuten vor dem Zweiten des letzten Jahres, Michael Majewski (BV Garrel), für den im Ziel 57:02,7 Minuten gestoppt wurden.

"Ich bin für das im Februar anstehende Trainingslager in Portugal gut gerüstet. Die Deutschen Meisterschaften im Halbmarathon in Hannover und erstmals der Marathon in Düsseldorf sind meine nächsten Ziele", blickte der Kasseler Student auf die anstehende Saison.

Melat Visak Kejeta Dritte in Trier

U23-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen) wiederholte beim Trierer Silvesterlauf ihren Vorjahreserfolg. Im mit Spannung erwarteten Duell mit 3000-m-Hindernis-Europameisterin und Lokalmatadorin Gesa Felicitas Krause hatte die 20-Jährige eindeutig das bessere Ende für sich.

Klosterhalfen siegte nach fünf Runden auf dem ein Kilometer langen Kurs durch Triers historische Altstadt vor 12.000 Zuschauern in 15:34 Minuten vor der ruandischen Olympia-Teilnehmerin Salome Nyirarukundo (15:50 Minuten) und Melat Yisak Kejata (PSV Grün-Weiß Kassel)in 15:51 Minuten.

Die in Baunatal lebende Siegerin des Halbmarathonlauf in Kassel mischte von Beginn an in der Spitze mit. Erst in der letzten Runde musste sie die überragende Klosterhalfen ziehen lassen. "Ich bin total zufrieden, da ich auch meine verbesserte Unterdistanzleistung zeigen konnte", kommentierte die Deutsche 10-km-Meisterin 2016 ihren Lauf.

Die deutsche Marathon-Meisterin Katharina Heinig (Frankfurt) belegte in 16:22 Rang fünf. Gesa Felicitas Krause musste sich mit Platz 13 begnügen. „Das war ein toller Abschluss eines großartigen Wettkampfjahres für mich", sagte WM-Halbfinalistin Klosterhalfen nach ihrem zweiten Erfolg beim zweiten Start in Deutschlands ältester Stadt.