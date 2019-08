Sorge um Leichtathletik-Meisterschaft 2021 im Kasseler Auestadion

Angesichts der Euphorie über die "Finals" in Berlin befürchten heimische Leichtathleten, die Deutsche Meisterschaft 2021 könnte nun doch nicht nach Kassel vergeben werden.

Berlin bleibt ein Sehnsuchtsort. Für Touristen und Vergnügungssuchende, für Fußballer und ihre Fans, nun auch für Kanuten, Bogenschützen und die vielen Sportler aus Fachverbänden, die bei den Finals in der Hauptstadt ihren Sprung ins mediale Rampenlicht feierten. Auch der Deutsche Leichtathletik-Verband fühlt sich seit dem Wochenende verstärkt zur deutschen Hauptstadt hingezogen.

Mit über 60.000 Zuschauern an den beiden Veranstaltungstagen der Deutschen Meisterschaften im Berliner Olympiastadion fällt das Fazit der Leichtathletik-Verantwortlichen entsprechend positiv aus: „Das ist ein Format, wenn man das jetzt noch mal auswertet, kann es durchaus eine gute Perspektive für die Zukunft sein“, sagte am Wochenende Jürgen Kessing, der Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes. Er habe eine Atmosphäre verspürt, „wie man sie ganz selten im Sport erlebt“.

Auestadion könnte gegen DLV-Ambitionen sprechen

Aus Kasseler Sicht klingt das im Nachhinein etwas nebulös. So war eigentlich für das Wochenende die Vergabe der Deutschen Meisterschaften 2021 nach Kassel geplant. Zuvor hatte Kessing während der Eröffnungspressekonferenz selbst gesagt, dass „bei uns die Meisterschaften in der Regel zwei Jahre im Voraus vergeben werden“.

Auf Nachfrage wurde deutlich, woran das liegen könnte: „Langfristig wollen wir weiterhin mehr Zuschauer bei unseren Veranstaltungen haben. Über den Austragungsort 2021 werden wir aber bis Mitte August entscheiden, wenn wir das Format der Finals ausgewertet haben.“

Aus Kasseler Sicht könnte nun gerade der Standort Auestadion gegen diese Ambitionen des DLV sprechen: So würden 18.737 Plätze wohl nicht ausreichen, wenn es nach DLV-Vorstellungen geht.

Und so stimmen Leichtathletik-Funktionäre an der Basis in die Jubelgesänge aus Berlin nicht ein. In Braunschweig, wo die Verträge für die Ausrichtung der DM im Juni 2020 bereits unterschrieben sind, können die Verantwortlichen gelassen bleiben. In Kassel und im hessischen Landesverband aber schrillen die Alarmglocken. „Unsere Bewerbung steht. Wir hoffen weiter zeitnah auf einen positiven Bescheid“, erklärte Claas Michaelis als Sprecher der Stadtverwaltung.

„Es wäre ein Schlag ins Gesicht, wenn die DM 2021 nicht nach Kassel vergeben würde“, sagte Peter Grunwald. Der Kreisvorsitzende und Vizepräsident Nord im Landesverband hofft, „dass es nicht so kommt, wie wir es jetzt befürchten müssen“. Aus seiner Sicht „ist es merkwürdig, dass ausgerechnet während einer Deutschen Meisterschaft kein Beschluss über die Vergabe möglich war“. Zudem sei das Format der Finals nicht in Ordnung, „weil die Leichtathletik von ihrer Popularität an andere Sportarten abgibt und beispielsweise die Sendezeit im Fernsehen geringer war als während einer Solo-DM“.

Geradezu fassungslos ist Anja Wolf-Blanke (Alsfeld). Sie ist als HLV-Präsidentin und Vizepräsidentin im DLV für die Landesverbände zwar in einer Zwickmühle, macht aus ihrem Herzen aber keine Mördergrube. „Für mich ist überhaupt nicht nachzuvollziehen, was da gerade passiert.“ Es sei gängige und sinnvolle Praxis, dass während einer DM mit zwei Jahren Vorlauf die übernächsten Titelkämpfe vergeben werden. Und: „Der Verbandsrat hat sich bereits einstimmig für Kassel ausgesprochen. Alle Papiere sind da, in Abstimmung mit der Landesregierung steht auch die Finanzierung für 2021.“

Wolf-Blanke mahnt außerdem: „Wir werden sportpolitisch nie wieder den Neubau, die Renovierung eines Stadions durchsetzen können, wenn wir nur alle Jubeljahre mal ein Großereignis in diese Orte vergeben. Eine Zentralisierung an einen Ort wie Berlin ist völlig unvorstellbar.“

Einen womöglich tragfähigen Kompromiss hat ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann formuliert: Finals im Zwei-Jahres-Rhythmus mit wechselnden Gastgebern.

Pro und Kontra

Pro: Ereignis mit Potenzial

Vielleicht haben Sie sich am Wochenende auch dabei ertappt, dass Sie als Fernsehzuschauer bei den Finals in Berlin hängengeblieben sind. Ob Bogenschießen oder Bodenturnen, ob Bahnradfahren oder Boxen – einfach immer weiter. Der Suchtfaktor? Hoch.

Nicht alle Leistungen waren so spektakulär wie der Lauf von Konstanze Klosterhalfen über 5000 Meter, aber die Ballung der Ereignisse hat die Menschen an den Bildschirmen fast genauso gefesselt wie die Besucher rund um das Berliner Olympiastadion. Deutsche Meisterschaften an einem Ort – das hat Charme.

Zudem steckt in diesem Mini-Olympia noch viel Potenzial für die TV-Stationen. Wer sagt denn, dass eine Multi-DM nicht auch mit einer Konferenzschaltung ähnlich wie beim Fußball möglich ist? Hier Führungswechsel beim Triathlon, da ein nationaler Rekord beim Weitsprung und dort ein K.o. beim Boxen.

Die Finals haben mit ihrer Strahlkraft außerdem dazu beigetragen, dass bei Sportfans ein anderes Thema bald wieder in den Fokus rücken wird. Nämlich die Hoffnung, dass sich Deutschland bald mal wieder um Olympische Spiele bewirbt, hat neue Nahrung bekommen. Von Björn Mahr

Kontra: Dezentral ist besser

Viele gute Argumente sprechen für die Finals. Doch gerade in der ersten Euphorie nach den tollen Tagen von Berlin gilt es, kühlen Kopf zu bewahren und die negativen Aspekte nicht zu vernachlässigen. Denn mit der Ballung attraktiver Titelkämpfe an einem Ort nehmen sich die Fachverbände die Chance, ihren Sport dezentral und in der geografischen Breite zu präsentieren. Schließlich reduziert das Finals-Konzept die Anzahl der Ausrichter z. B. einer Leichtathletik-DM auf vier – neben Berlin München, Nürnberg und Rhein/Ruhr.

Großstädte wie Kassel und Braunschweig fielen durchs Raster. Deren Verantwortliche sähen keinen Sinn mehr und hätten keine Legitimation, entsprechende Stadien mit hohen Kosten vorzuhalten. Das kann nicht im Sinn der Leichtathleten sein.

Ein zweites Problem ist die Termingestaltung. Für 2020 haben die TV-Anstalten wegen Fußball-EM und Olympischer Spiele bereits abgewunken. Und auch die Sportverbände haben Probleme, eine solche Multi-DM vernünftig unterzubringen. So blieben den Schwimmern jetzt nur wenige Tage der Regeneration seit der WM.

Über Mini-Olympia muss deshalb mit Bedacht und Weitsicht entschieden werden. In Ruhe. Von Gerald Schaumburg