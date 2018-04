Sportlich den April beenden beim 25. Vöhler Abendlauf

Am Montagabend laufen die Ausdauersportler beim 25. Vöhler Abendlauf wieder um Wertungspunkte für den Waldeck-Frankenberger Laufcup. Unser Bild zeigt den Start der Fünf- und der Zehn-Kilometer-Strecke auf dem Sportplatz.

Vöhl. Am Montag, 30. April, gastiert die Waldeck-Frankenberger Laufcup-Familie wieder in der Edersee Gemeinde Vöhl: Der örtliche TSV richtet seinen inzwischen traditionellen Vöhler Abendlauf zum 25. Mal aus.

Dabei geht es um wichtige Wertungspunkte für den heimischen Laufcup. Ausgeschrieben für diese breitensportliche Jubiläumsveranstaltung sind Laufstrecken für alle Altersklassen, Bambini bis hin zur Altersklasse M/W 80 und älter. Auch die Walker und Nordic Walker sind mit einer Zehn-Kilometer-Strecke wieder dabei.

Beginn der Veranstaltung mit Start und Ziel auf dem Sportplatz in Vöhl ist um 17.30 Uhr mit den Bambiniläufen über eine Sportplatzrunde (400 Meter). Alle weiteren Wettbewerbe werden nach einer halben Stadionrunde auf der Straße Richtung Jugendherberge Hoh Fahrt gelaufen. Am dortigen Wendehammer geht es wieder zurück zum Sportplatz ins Ziel. Auf den kürzeren Laufstrecken wird dementsprechend früher gewendet. Die Zeitmessung erfolgt mit der Chip-Zeitmessung. A

Aus Sicherheitsgründen dürfen Kinder der Altersklasse U 12 und jünger nicht am 5-Kilometer-Lauf teilnehmen. Kinder der Altersklasse U 16 und jünger dürfen am Wettkampftag nur einmal starten. Den Abschluss der Veranstaltung bilden um 19 Uhr die beiden Läufe über 5 und 10 km. Meldungen sind bis am Veranstaltungstag bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start möglich.

Auskunft erteilt Stefan Kaiser, R.-Heinzerling-Weg 4, 34516 Vöhl, Telefon: 05635/720. (zma)