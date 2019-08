Steven Müller im Aufgebot für Team-EM in Polen

Erst der Titel und dann noch eine Belohnung. Nachdem der Kasseler Student Steven Müller am Sonntagabend bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften im Berliner Olympiastadion über 200 Meter zum Sieg gesprintet war, gab es noch eine Zugabe.

„Sprint-Bundestrainer Jörg Möckel hat mich für die Team-EM am kommenden Wochenende nominiert“, freute sich Müller.

Die EM findet von Freitag bis Sonntag im polnischen Bydgoszcz statt und bietet für den 28-jährigen Müller eine weitere Möglichkeit, die Norm für die WM in Doha in zwei Monaten zu unterbieten. Die liegt bei 20,40 Sekunden. „Am Sonntag hat Steven mit seiner neuen Bestzeit von 20,42 eine starke Leistung abgeliefert. Er hat sich jetzt in zwei Jahren um zwei Zehntel gesteigert. Und er hat damit die Phalanx seiner Wattenscheider Konkurrenten durchbrochen, die dort seit 2011 den Titel innehatten. Ich glaube, dass er das Potenzial für 20,20 Sekunden hat“, sagte am Montag Müllers Trainer Otmar Velte.

Müller, der sich am Mittwoch mit der Nationalmannschaft auf den Weg nach Polen macht, sieht in seiner Nominierung für die Team-EM eine erneute Bestätigung durch den Deutschen Leichtathletik-Verband: „Ich habe jetzt in einem internationalen Wettbewerb die erneute Chance, die WM-Norm zu knacken. Das gibt mir ein gutes Gefühl, und der Fokus ist wieder da.“

Damit scheint der für die LG Ovag Friedberg Fauerbach startende Sprinter auf einem guten Weg zu weiteren Top-Leistungen zu sein: „Ich weiß, dass ich die Norm drauf habe“, sagt Müller. sol