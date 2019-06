Luis Andre im Kugelstoßen und Diskuswerfen eine Klasse für sich

Koblenz - Die heimischen Trümpfe stachen bei der Süddeutschen Meisterschaft der Leichtathleten U 23 und U 16 in Koblenz. Ein Dutzend Medaillenränge, darunter drei Siege, ist eine hervorragende Ausbeute.

Luis Andre (MT) war der Held des Tages. Als Favorit angereist, überbot der 1,88 m große Nachwuchs-Athlet im Kugelstoßen der M 14 bereits im zweiten Versuch mit 15,39 m (4 kg) den 39 Jahre alten Kreis-Rekord von Dirk Schattner und erhöhte im vierten Durchgang auf 15,70 m. Mehr als zwei Meter mehr als der Zweite Moritz Hinrichsen (TV Weißkirchen/13,54 m). Im Diskuswerfen betrug mit 47,83 m (1 kg) der Vorsprung vor Joshua Stallbaum (Schmiden/43,24 m) mehr als viereinhalb Meter.

Weitere heimische Wurf-Talente taten sich am Rhein hervor. Eine Steigerung auf 49,14 m brachten Felix Geißel (Gudensberg/GSV Baunatal) im Diskuswerfen der M 15 auf den Bronzerang. Valentin Sommerlade (ESV) schritt nach einem Wurf auf 40,08 m im Hammerwerfen der M 14 ebenso als Dritter zur Siegerehrung wie Merle Tetem (ESV/43,73 m) in der W 15.

Vivian Groppe holt zweimal Silber

Auf Silber abonniert waren die Mädchen. Vivian Groppe (MT) meldete sich als jeweilige Zweite in 12,16 Sekunden über 100 Meter sowie in 40,41 hinter der DLV-Ranglisten-Ersten Maja Schorr (Saar 05/39,43 s) über 300 Meter ihre Finalteilnahme bei der Deutschen Jugend-Meisterschaft U 16 in Bremen an. Erstmals bezwang die Gesamtschülerin aus Beiseförth in einem Finale ihre nordhessische Dauerkonkurrentin Carolin Schlung (SSC Bad Sooden-Allendorf/12,20 s).

Über weite Strecken führte Josephine Otto (LAV Kassel) mit 5,36 m das Feld im Weitsprung der W 14 an und wurde erst im vorletzten Anlauf von Nina Warschko (LAC Frankenthal/5,37 m) übertroffen. Eine weitere Silbermedaille erzielte die CJD-Schülerin aus Bad Zwesten in 49,27 Sekunden gemeinsam mit Linnea Hinz (Guxhagen) mit dem LAV über 4mal 100m und fügte in 12,21 s noch einen dritten Rang über 100 Meter hinzu.

Ihr Hoch im Kugelstoßen brachte Patrizia Römer ( Jahn Treysa) mit 15,50 m (4 kg) den Sieg bei den Frauen vor der in der DLV-Bestenliste vor ihr platzierten Lea Riedel (VfL Sindelfingen/15,15 m).