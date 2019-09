SV Herzhausen lädt ein: Zehnte Auflage des Edersee-Laufs

Vorletzte Station im Waldeck-Frankenberger Laufcup:

+ © Foto: W. Hoffmann Wieder geht es am Edersee entlang: Unser Foto zeigt den 3,2 und 10 km Start aus dem Vorjahr. © Foto: W. Hoffmann

Herzhausen. Endspurt für die Starter beim Waldeck-Frankenberger Laufcup: Am 14. September startet mit dem Edersee-Volkslauf in Herzhausen der vorletzte Wettbewerb in dieser Saison.