Tetems erster großer Sieg

Deutschen Hallen-Meisterschaft im Rasenkraftsport: Krug heimst siebten Titel ein

+ Tolle Vorstellung: Merle Tetem (ESV) gewann im Feld der Schülerinnen A mit 8,94 m. Foto: Schattner

ERFURT. Mit zwei Siegen trumpften die Athletinnen des Schwalm-Eder-Kreises bei der Deutschen Hallen-Meisterschaft im Rasenkraftsport in der Leichtathletik-Halle am Steigerwald-Stadion in Erfurt auf. Seit mehr als einem Jahrzehnt zählt Carmen Krug (SSC Vellmar) zu den erfolgreichsten Athletinnen bis hin zur Bundesebene und gewann mit 9,32 m im Steinstoßen (5 kg) im Mittelgewicht der W 40 ihren siebten Titel im DRTV seit Kalbach 2009. Die Management-Assistentin aus Zella hält noch immer bei den Frauen mit und erkämpfte hier zwei Stunden zuvor mit 9,00 m den vierten Platz.