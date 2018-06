Trio des TuSpo Borken holt Staffel-Gold bei den Hessischen Meisterschaften

BEBRA. Fünf Medaillenränge erkämpften die Athleten des Schwalm-Eder-Kreises bei der Hessischen Staffel-Meisterschaft in Bebra.

Bereits im Vorlauf über 4mal 100 Meter der Männer steigerten sich die Sprinter des ESV Jahn Treysa mit Noa Simon Schäfer, Timo Beckmann, Daniel Malychin und Benedikt Orth auf 44,50 Sekunden und liefen im Finale als Dritte in 44,11 hinter der LG Friedberg (41,73 s) und der LG Biebesheim (44,02 s) die sechstschnellste aller Zeiten im Schwalm-Eder-Kreis.

Die Jugendlichen der StG Eder-Efze entschieden in 45,66 Sekunden als Zweite über 4mal 100m der U 18 mit Claudius Trebing, Paul Kirschner, Lucas Natusch und Fabian Feldmann das nordhessische Duell gegen die StG Baunatal (47,03 s) deutlich für sich. Dritte hinter der LG Eintracht Frankfurt in 42,75 Sekunden über 4mal 75m wurde der Nachwuchs der StG Schwalm-Eder mit David Kildau, Ben Allendorf, Justin Enis und Marce Al-Batat.

Kampfkraft bewiesen die Senioren des TuSpo Borken in 10:32,52 Minuten als Sieger über 3mal 1000m der M 50 in der Besetzung Hans-Joachim Schröder, Stefan Wollenberg und Olaf Hentschke. Da standen die Altgedienten nicht nach und liefen in 11:25,10 Minuten mit Manfred Meyer, Helmut Kleinmann und Werner Mutz an die zweite Position der M 60.

Weiterhin: Männer: 3 x 1000 m: 7. MT (Knaust - Möller - Funck) 8:26,99. WJU 20: 4 x 100 m: 4. MT (Ebert - Groppe - Olson - Hog) 50,47 s. WJU 16: 3 x 800 m: 4. StG Schwalm-Eder (Stuckhardt - Kapaun - Auel). WJU 14: 4 x 75 m: 4. StG Schwalm-Eder (Harle - Losenhausen - Müller - Losenhausen) 40,49 s. (zct)