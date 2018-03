Ultra: Susanne Kraus deutsche Vizemeisterin über 100 Kilometer

Einen hervorragenden zweiten Platz bei den deutschen Meisterschaften im Ultralaufen über 100 Kilometer belegte Susanne Kraus vom PSV Grün-Weiß Kassel.

Nur vier Wochen nach ihren zwei Deutschen Polizei-Meisterschaftstiteln im Cross-Lauf stellte sich die 37-Jährige nun einer 20-fach längeren Strecke in Rheine.

Über die 100 Kilometer bei der längsten Meisterschaftsstrecke des Deutschen Leichtathletikverbandes hatte sich Kraus eine Top-5 Platzierung vorgenommen.

Unter 115 Teilnehmern ging sie zunächst dosiert in das Rennen. Sie verbesserte sich permanent in der Platzierung und durchlief bereits bei 50 Kilometern in 3:40 Stunden auf Platz zwei in der Frauenwertung den Messpunkt.

Auf der zweiten Hälfte konnte Kraus das hohe Tempo halten. Groß war dann die Freude im Ziel, als sie nach 7:59 Stunden hinter der starken Nele Alder-Baerens (Marburg), die damit zum dritten Mal in Folge den Meistertitel errang, mit deutlichen Vorsprung vor der drittplatzierten Anke Libuda (Bochum) den Vize-Meistertitel errang.

Susanne Kraus: „Für mich ist das ein toller zweiter Platz, außerdem habe ich die W30 Wertung gewonnen. Ich bin stolz, dass ich mit 7:59:11 Stunden einen neuen Nordhessenrekord aufstellen konnte.“