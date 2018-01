Vaupels furioses Finish

Hendriks und Berg feiern ihren dritten Sieg im Schützenwald

+ Beherrschte die Mittelstrecke: Madita Hendriks (CJD Oberurff), die in 10:43 Minuten bis auf fünf Sekunden an ihre letztjährige Siegerzeit heran lief. Fotos (3): Schattner

ZIEGENHAIN. Matthias Berg (Neukirchen/LC Eschenburg) hat nach 2014 und 2016 zum dritten Mal den Silvesterlauf des TuSpo Ziegenhain im Schützenwald gewonnen. Von Beginn an mischte der Studienreferendar am Philippinum in Marburg im Hauptlauf über 8100 Meter der Männer in der Spitzengruppe mit und setzte in 28:29 Minuten beim Anstieg in der letzten von drei Runden zum entscheidenden Zwischenspurt an. Bei Nieselregen, Windböen und aufgeweichten Matsch-Passagen herrschten anspruchsvolle Bedingungen. „Jetzt ist die Hessische Hallen-Meisterschaft in drei Wochen in Frankfurt für mich ein Thema“, sagte der Sieger.