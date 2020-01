Vier Siege für die Frauen der LG Göttingen

Leichtathletik

+ © Hubert Jelinek/gsd-nh Zweiter Platz: Die Neu-LGerin Kira Wittmann kam im Dreisprung auf 12,95 Meter. © Hubert Jelinek/gsd-nh

Einstieg in die Hallensaison bestens gelungen! Wenige Tage nach der Rückkehr aus dem Trainingslager auf Lanzarote überzeugte LGG-Dreispringerin Neele Eckhardt bei den Hallen-Landesmeisterschaften der Leichtathleten in Hannover in ihrer Spezialdisziplin.