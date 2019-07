Vivian Groppe von der MT Melsungen sprintet zur Deutschen Vize-Meisterschaft

In 40,04 Sekunden lief Vivian Groppe (MT) bei der Deutschen Jugend-Meisterschaft in Bremen im Finale über 300 Meter der W 15 hinter Maja Schorr (SC Saar 05/39,47 s) zur Vize-Meisterschaft.

Mit dieser famosen Leistung verdrängte sie Lena Leege (LAC Berlin/40,24 Sekunden) auf den Bronzerang. Lediglich Andrea Bornscheuer (LG Schwalmstadt) lief bei ihrem hessischen Rekord 1989 in 39,70 Sekunden eine schnellere Zeit.

Dieses Finale war der Schlusspunkt eines dicht gedrängten Programms am Vortag. Nach dem Vorlauf über 300 Meter (40,41 Sekunden) galt es für die Gesamtschülerin aus Beiseförth sich unter 34 Starterinnen für den Endlauf über 100 Meter zu qualifizieren. Und sie schaffte es in 12,36 Sekunden.

Im anschließenden Finale erreichte der Schützling von Alwin Wagner in 12,36 Sekunden den siebten Rang. Dieses ist nach dem neunten Platz von Jennifer Zuban in 12,47 Sekunden 2015 in Köln die beste Platzierung einer Sprinterin aus dem Schwalm-Eder-Kreis.

Nach Franka Scheuer im Vorjahr erreichte mit Merle Tetem (Jahn Treysa) wieder eine heimischen Nachwuchs-Athletin den Endkampf im Hammerwerfen. Bei gestiegenen Niveau ist der fünfte Platz der Theodor-Heuss-Schülerin als beste hessische Athletin mit im sechsten Versuch erzielten 42,02 Meter (3 kg) ein großer Erfolg. VON LOTHAR SCHATTNER