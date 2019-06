Vorfreude auf ein tolles Fest im Göttinger Jahnstadion

Die Niedersachsenmeisterschaft im Jahnstadion: Am Wochenende ermitteln die Leichtathleten in Göttingen ihre Sieger. Unser Foto zeigt eine Szene der U 23-Titelkämpfe aus dem Jahr 2013.

Göttingen – Mit Leichtathletik-Veranstatungen im Jahnstadion hat man in Göttingen inzwischen Erfahrung. Deswegen sind die niedersächsischen Meisterschaften am Samstag und Sonntag auch kein völliges Neuland für den Kreisverband Göttingen im Niedersächsischen Leichtathletik-Verband (NLV), wie die Kreisvorsitzende Corinna Klaus-Rosenthal betont.

2013 die deutschen U 23-Meisterschaften, 2015 die norddeutschen Meisterschaften, 2017 die Landesmeisterschaften – das sind nur die letzten der hochkarätigen Veranstaltungen in Südniedersachsen. Dennoch ist in diesem Jahr auch einiges neues dabei, betont Antonia Wellmann vom NLV. Für die Zuschauer gibt es eine Fan-Meile, eine Chill-out-Area für die Athleten, die Polizei Göttingen präsentiert sich schon mal vor den Polizei-Meisterschaften am 28. August im Jahnstadion. Dazu gibt es eine Kinderstaffel U10 aus den umliegenden Klubs der Region.

„So wollen wir viel Publikum anlocken, die Leute begeistern für eine der Olympischen Kernsportarten. Laufen, springen und werfen kann jedes Kind.“

„Die Vorfreude überwiegt, im Team sind wir routiniert“, meint Klaus-Rosenthal. Natürlich gilt es bis zuletzt, noch Kleinigkeiten zu regeln bei einer so großen Veranstaltung wie den NiedersachsenMeisterschaften, die nun drei Jahre hintereinander im Jahnstadion ausgetragen werden. „Das hat Vorteile. So soll Leichtathletik gegenüber Fußball, Handball und Basketball mehr Fuß fassen“, sagt Klaus-Rosenthal. Die Stadt Göttingen sei dabei ein guter Partner, Oberbürgermeister Rolf Georg Köhler ist am Samstag gemeinsam mit NLV-Präsident Uwe Schünemann bei der Eröffnung der Titelkämpfe um 13.45 Uhr mit dabei.

Nicht zu vergessen sind die Behinderten-Sportler. „Gut, dass man uns im Kreis Göttingen reinlässt“, formulierte Jörg Rainer Otto vom Behinderten-Sportverband Niedersachsen etwas süffisant. Seit 2010 ist der BSN bei den Leichtathleten dabei, das geschah noch unter Ex-NLV-Chefin Rita Girschikofsky. Eine Besonderheit: Im Diskus-Ring wird es eine Aluminium-Wurfplatte geben, an der die Rollstühle beim Diskuswerfen und Kugelstoßen festgemacht werden können. Ein Aushängeschild der Behindertensportler ist unter anderem Phil Koller aus Wolfsburg, der schon EM-Gold und Bronze holte.

Die Meisterschaft in Zahlen: 585 Teilnehmer aus 144 Vereinen sind an den beiden Tagen dabei. 888 Starts sind vorgesehen. Vom BSN kommen 23 Teilnehmer mit 63 Starts hinzu. Dazu kommen 80 Helfer und Kampfrichter. gsd