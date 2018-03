Weinreich überrascht

ERFURT. Zweimal Gold erkämpften die Alterssportler des Schwalm-Eder-Kreises bei der Deutschen Senioren-Hallen-Meisterschaft und Deutschen Senioren-Winterwurf-Meisterschaft der Leichtathleten in Erfurt.

Mit dem Rückenwind ihres Sieges bei der Landes-Meisterschaft ging Luise Zieba (MT) in das Rennen über 3000 Meter der W 35. Nach anfänglicher Führungsarbeit von Katrin Puth (LV Gera) setzte die Gartenbau-Technikerin aus Spangenberg bereits drei Runden vor Schluss zum Endspurt an und gewann mit einer Steigerung auf 11:03,05 Minuten souverän ihren ersten Meisterwimpel im DLV.

Seinen 17. Sieg auf Bundesebene landete Basilius Balschalarski (TuSpo Borken. Im zweiten Durchgang schleuderte der Melsunger bei eisigen Temperaturen im Steigerwald-Stadion im Speerwerfen der M 70 das 500-Gramm-Gerät auf 40,74 m und bestätigte mit 40,55 m diese Weite. „Dieser Sieg zählt für mich doppelt“, sagte Balschalarski, „habe ich doch erst zum zweiten Mal meinen Erzrivalen Helmut Hessert (TSV Mainz) bezwungen.“

Dicht dran am großen Erfolg war Hochspringerin Jutta Pfannkuche (MT). Nach 16 Jahren Pause feierte die 60-Jährige ein erfolgreiches Comeback. Sie steigerte in einem spannenden Wettbewerb als Zweite gemeinsam mit Ute Böggemann (Düsseldorfer TV) den 16 Jahre alten Deutschen Rekord dieser Altersklasse um einen Zentimeter auf 1,38 m. Doch Böggemann überquerte diese Höhe im ersten Versuch und nahm somit den Sieg mit in das Rheinland.

Unverhofft zu Silber kam Norbert Weinreich (MT) im Diskuswerfen der M 50. Als 13. der Meldeliste angereist, schleuderte der Wurftrainer der MT die eineinhalb Kilogramm schwere Scheibe auf 43,69 m und musste als Zweiter lediglich dem Favoriten Helmut Maryniak (FC Passau) den Vortritt lassen.

Drei Vize-Meisterschaften schaffte Carmen Krug (Zella/SSC Vellmar) in den Wurf-Disziplinen der W 45. Davon hat der zweite Platz mit 35,47 m im Hammerwerfen (4 kg) das größte Gewicht. Endkampf-Platzierungen unter der deutschen Senioren-Elite erreichten Uwe Krah (MT) mit 12,24 m als Siebter im Kugelstoßen der M 50 (6 kg) sowie Bernd Gabel (MT) mit 2,70 m als Sechster im Stabhochsprung der M 55. (zct)