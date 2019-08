Wörsdorfer sichert sich ersten Titel im Speerwurf

Göttingen – Stephan Manke, Staatssekretär im niedersächsischen Innenministerium und in Vertretung des niederächsischen Innenministers Boris Pistorius, eröffnete am Mittwochmittag bei herrlichem Sonnenschein die 37. deutschen Polizei-Leichtathletikmeisterschaften im Jahnstadion.

Dabei wies Manke darauf hin, dass „die Leichtathletik der Inbegriff des Sport ist und die längste Wettkampf-Tradition innerhalb der Polizei hat“. Sein Dank richtete sich vor allem an die „Polizeidirektion Göttingen als Organisator, die hier für optimale Wettkampfbedingungen gesorgt hat“.

Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler wünschte sich in seiner Begrüßungsansprache unter anderem, dass „alle Teilnehmer verletzungsfrei bleiben und Göttingen angemessene Voraussetzungen für sehr gute Wettkämpfe bietet“.

Mit dem Speerwurf der Frauen und dem Weitsprung der Männer begannen die Wettkämpfe der über 300 Sportlerinnen und Sportler aus allen 16 Bundesländern.

Speerwurf-Meisterin wurde Emma Wörsdörfer (Hessen) mit 47,49 m. Über 400 m siegte Marvin Schlegel (Sachsen) in 47,49 Sekunden. Bei den Frauen gewann über dieselbe Strecke Svea Korbrück (Berlin) ebenfalls in neuer Bestzeit von 54,59 Sekunden. Polizeimeister über 1500 Meter wurde Denis Bäuerle (Baden-Württemberg) in 4:26,01 Minuten. Bei den Frauen holte sich Kerstin Hirscher (Bayern) den Titel in 4:40,38 Minuten. Im 3000 m-Hindernislauf dominierte Marcel Lehmberg (Thüringen, 9:27,86 min.). Der Niedersache Alexander Hasselbach (Oldenburg) wurde Dritter.

Festzuhalten bleibt indes aber auch, dass Top-Athleten wie zum Beispiel Weltklasse-Kugelstoßer David Storl bei den diesjährigen Polizei-Titelkämpfen nicht starteten, weil sie nicht in den Trainingsplan passten.

Am Donnerstag gehen die Polizei-Meisterschaften ab 11 Uhr weiter. Erster Wettbewerb sind die 400 m Hürden der Männer. Mit der Schwedenstaffel der Männer werden die Wettkämpfe um 16 Uhr abgeschlossen. gsd