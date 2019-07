Zehnter Sieg: Jubiläum für Florian Reichert

Göttingen – Das Beste, oder besser: Der Beste kam wie eigentlich schon üblich beim Göttinger Altstadtlauf zum Schluss. Bei der 31. Auflage feierte Göttingens Ausnahmeläufer Florian Reichert (37) seinen bereits zehnten Sieg über die Langstrecke von 10 450 Metern. Selbst für den erfolgsverwöhnten Lehrer vom Theodor-Heuss-Gymnasium „etwas Besonderes“.

Zu dem Besonderen zählte diesmal beim Lauf durch die Innenstadtstraßen auch, dass Reichert wohl erstmals überhaupt tatsächlich gefordert wurde. Sebastian Schär, BWL-Student aus Paderborn und für TuS Schloss Neuhaus startend, blieb Reichert auf den Fersen, leistete Führungsarbeit. Erst auf der vorletzten der sechs Runden konnte ihn Reichert abhängen und 34:35,70 Minuten ins Ziel laufen. Wobei die Zeiten total egal waren.

„Wir sind richtig schnell los, aber auf den letzten beiden Runden wusste ich, dass ich vorne bin“, pustete Reichert kurz nach dem Lauf durch – nur zehn Tage nach dem „Zugspitz-Ultra-Trial“, wo das Berglauf-Ass wieder über 63 Kilometer (statt 100 aus Witterungsgründen) 3000 Höhenmeter bezwang. Nach den Sommerferien hat der Lehrer für Englisch, Spanisch und Sport die Berglauf-Weltmeisterschaft in Patagonien (Argentinien) als nächstes großes Ziel.

Hinter Reichert und Schär kam Gerrit Gräbel (LG Göttingen/LGG) auf Platz drei. Bei den Frauen siegte Anna Starostzik (PSV Grün-Weiß Kassel) vor der Göttinger Ärztin und Radsport-Ass Naima Diesner und Sanna Almstedt (LGG).

Sie alle gehörten zu den rund 4600 Starter(inne)n, die erneut für ein einzigartiges Flair in der Göttinger City sorgten. „Besser hätte es nicht laufen können“, fasste Hauptorganisatorin Karin Geese von der LG Göttingen am Tag danach die Eindrücke von Aktiven und Sponsoren zusammen. „Eine wunderschöne Veranstaltung! Wir hatten nur einen kleinen Schocker, als der Strom für die Zeitnahme weg war.“ Ein Elektriker sorgte für rasche Abhilfe, sodass auch der stark besetzte Firmen-Cup starten konnte.

„Das Wetter war perfekt, nicht zu heiß wie vergangene Woche“, meinte auch LG-Vorsitzender Wilhelm Gräber. „Es gab glückliche Gesichter, die Innenstadt gehörte dem Sport.“ Rund 150 LGer halfen mit am Rande des Kurses, dazu 50 Polizisten – und die Feuerwehr lief wie schon in den vergangenen Jahren selbst mit einer starken Gruppe mit. Zu den Helfer(inne)n zählte auch Göttingens Dreisprung-Star Neele Eckhardt, am Dienstag gerade 27 geworden, und Mittelstrecken-As Jasper Cirkel, der über seine Distanz bisher sechsmal gewann. Die Nachwirkungen einer Lungenentzündung ließen auch ihn zur guten Seele am Rand werden: „Ein bisschen blutet das Herz schon, aber ich habe einen Monat nicht trainiert.“

Die Asse als Helfer, die Otto Normalverbraucher(innen) als Stars des lauen Abends. Für die meisten war der letzte Schritt über die Ziellinie die grandiose Selbstbestätigung, die jeweilige Distanz geschafft zu haben. Die schon frühzeitig feststehenden hohen Starterzahlen sprechen für dieses „Kult-Event“.

„Ein weiterer, zusätzlicher Lauf ist nicht drin“, betonte Karin Geese nach der Veranstaltung erneut aufgrund der nur zwischen 18 und 22 Uhr zur Verfügung stehenden City-Strecke, auf der auch 2020 wieder gelaufen werden soll. haz/gsd-nh