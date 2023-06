Motorsport: Marcel Lenerz bejubelt Sieg in Zandvoort

Strahlende Sieger: Marcel Lenerz (Mitte) und Dennis Bulatov (Dritter von links) bejubeln ihren Sieg beim ADAC GT4-Rennen in Zandvoort. © Privtat

Großer Triumph für Marcel Lenerz und Dennis Bulatov: Das Mercedes-AMG-Duo von BCMC Motorsport ist im Sonntagsrennen der ADAC GT4 Germany im niederländischen Zandvoort von der Pole-Position aus zum Sieg gefahren.

Zandvoort - Sie gewannen mit überragenden 22 Sekunden Vorsprung und sicherten sich nach zwei Renn-Wettbewerben mit vier Läufen auch die Spitzenposition im Gesamtklassement der Deutschen Meisterschaft.

„Es war ein brutales Wochenende, der Wahnsinn – einfach geil“, sprudelt es aus Marcel Lenerz, dem gebürtigen Ludwigsauer, im Gespräch mit unserer Zeitung heraus. Rang zwei ging an Mex Jansen und Nico Hantke (Walkenhorst Motorsport) im BMW M4 GT4 vor den Porsche 718 Cayman GT4-Fahrern David Jahn und Jannes Fittje (W&S Motorsport), die das Samstagsrennen gewannen.

Bereits im Qualifying habe es mit Platz zwei gut angefangen, berichtet der 25-Jährige. Auch das erste Rennen am Samstag beendeten Lenerz/Bulatov mit knappem Rückstand auf Platz zwei. „Dennis hat zwar den Führenden gejagt, aber in Zandvoort ist es fast unmöglich vorn zu überholen, zumal der Mercedes AMG Defizite im Top Speed gegenüber anderen Fahrzeugen haT“, erzählt Lenerz.

Am Sonntag aber passte dann alles. „Wir haben überhaupt nichts anbrennen lassen und einen souveränen Start-Ziel-Sieg eingefahren“, sagt Lenerz. Der Kölner Bulatov hatte das Rennen bereits von der Pole-Position aus begonnen und setzte sich nach dem Start direkt an der Spitze des Feldes ab. Folgen konnte dem Mercedes-AMG nur Gabriele Piana im BMW M4 GT4 von Bonk Motorsport. Beide lieferten sich in der ersten Rennhälfte einen spannenden Kampf um die Führung, doch ein Überholmanöver fand nicht statt.

Lenerz übernahm auf Rang eins, baute den Vorsprung immer weiter aus und fuhr schließlich souverän zu einem ungefährdeten Sieg. „Der Boxenstopp hat gepasst, wir hatten eine super Pace – es war schon wirklich eine grandiose Leistung in diesem starken Fahrerfeld“, schwärmt er. Unter den 27 Teams seien ehemalige renommierte GT3-Fahrer sowie erfahrene GT4-Piloten. „Umso schöner ist es, dass wir die Meisterschaft erst einmal anführen. Unser langfristiges Ziel ist es ja, in dieser Saison ganz vorn mitzufahren“, sagt Lenerz.

Ein Lob habe sich auch das gesamte Team verdient. Man habe nach Oschersleben das Fahrzeug verbessert vor allem hinsichtlich der Long-Run-Performance. „Das Set Up hat wirklich gepasst. Das Auto hat sich für uns super fahren lassen“, freut sich Lenerz. Das nächste Rennen der Deutschen Meisterschaft findet am ersten August-Wochenende am Nürburgring statt. Dort wollen Bulatov/Lenerz wieder angreifen.

Für Marcel Lenerz geht es an diesem Wochenende schon weiter: Im belgischen Spa steht im Rahmen des 24-Stunden-Rennens die nächste Etappe in der GT4-Europameisterschaft an. „Ich freue mich darauf. Ich bin die Strecke zuletzt vor sieben Jahren gefahren und muss mich sicher erst einmal wieder reinfinden“, sagt Lenerz nach seinen ersten Eindrücken von der Rennstrecke. (Sascha Herrmann)