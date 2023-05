Motorsport: Marcel Lenerz ist mit Premiere zufrieden

Für den 25-jährigen Rennfahrer Marcel Lenerz aus Ludwigsau hat kürzlich die Saison mit dem ersten Rennen der GT4 European Series im italienischen Monza begonnen. Lenerz fährt jetzt für den Rennstall BCMC Motorsport aus Sachsen.

Bad Hersfeld – Auf Marcel Lenerz wartet in dieser Saison ein anspruchsvolles Programm. Er startet sowohl in der Europameisterschaft, als auch in der ADAC GT 4 Deutschland. Nach einer Saison bei Piro Sports und dem siebten Rang in der Rennserie der ADAC GT 4 Germany, ist er vom Cockpit eines Toyota GR Supra GT4 hinters Steuer eines Mercedes AMG GT4 gewechselt. Erstmals kann sich Lenerz – wie berichtet – über eine Voll-Finanzierung freuen, die ein Sponsor von BCMC Motorsport möglich macht.

Mit dem ersten Rennen auf der Formel-1-Strecke in Monza zeigt sich Lenerz zufrieden. Nach Platz neun im ersten Rennen, sprang im zweiten Rennen Rang sechs unter 52 internationalen Autos heraus, die um die Europameisterschaft fahren. „Monza ist eine relativ gerade Strecke mit einem starken Vollgasanteil. Da braucht man auf der Geraden viel Power, was schwereren Autos zugutekommt“, erklärt er.

„Balance of Performance“ – kurz BOP – lautet das Stichwort in Fachkreisen. Das ist eine Reglementierung im Motorsport, um unterschiedliche Antriebe und/oder Fahrzeuge auf einen gleichen oder zumindest ähnlichen Leistungslevel zu bringen. „Es geht darum, dass möglichst alle Autos ähnlich schnell sind“, erläutert Lenerz.

Mit dem relativ leichten Mercedes sei man deshalb im Nachteil gewesen, habe aber das Beste daraus gemacht. „Wir haben alles herausgeholt und können absolut zufrieden sein“, sagt Lenerz. So landete der zweitbeste Mercedes zum Beispiel erst in der Mitte des Teilnehmerfeldes auf Rang 24.

In Monza blieb kaum Zeit für Testkilometer, weil eine Session wegen Regens ausgefallen war. So ging der Ludwigsauer, der zum ersten Mal überhaupt in Monza am Start war, nach nur einem freien Training direkt ins Qualifying, in dem er am Ende auf Platz zehn landete und damit bester Mercedes-Pilot war. Sein Teamkollege, der 25-jährige Spanier Marc de Fulgencio, belegte Rang 13.

Lenerz sieht sich und seine Teamkollegen auf kurvigeren Strecken eher im Vorteil. „Da wird unsere Stunde mit dem Mercedes schlagen. Vielleicht können wir sogar um das Podest mitfahren. Das wäre gigantisch“, spekuliert er. Auf einer eben solchen kurvigen Strecke geht es Ende Mai auf dem engen Kurs in Oschersleben mit dem ersten Rennen der Deutschen Meisterschaft weiter, die im Rahmen der DTM ausgetragen wird.

Darauf freut sich Lenerz schon jetzt. „Da gibt es ein Riesenpublikum. Die Rennen werden zudem live auf Sport 1 übertragen, was eine Riesen-Aufwertung bedeutet“, weiß er.

Sein Teamkollege in dieser Rennserie wird der gleichaltrige Denis Bulatov sein, der bereits GT3-Erfahrung vorweisen kann. (Sascha Herrmann)