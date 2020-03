Leser-Foto: Krafttraining am Teich

Sport in Zeiten von Corona – das verlangt auch ein bisschen nach Fantasie.

Die beweist unser Leser Thomas Brandau (58) aus Gershausen, der bei sich zu Hause am Teich Gewichte stemmt. „Bei dem Wetter und dem Sonnenschein einfach nur gut“, meint er. Der ehemalige Bebraner war übrigens Jahrzehnte lang als Fußballer und Trainer in Bebra, Rotenburg, Ronshausen, Lispenhausen und Breitenbach unterwegs. Wenn auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, ein Selfie oder ein Foto haben, das Sie in diesen Tagen beim Sport zu Hause zeigt – wir würden uns darüber freuen! Schicken Sie das Bild einfach als JPG-Datei an sportrotenburg@hna.de