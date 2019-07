LGA-Dreispringer Nico Hildebrand 14. bei den Deutschen

Feiner Erfolg für den 17-jährigen Dreispringer Nico Hildebrand aus Bad Hersfeld.

Rotenburg/Bebra –Nico Hildebrand, Dreispringer der LGA Rotenburg-Bebra, hat bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Ulm in seiner Paradedisziplin den 14. Platz belegt.

13,16 Meter standen für ihn offiziell zu Buche – sein dritter Versuch landete allerdings drei Zentimeter weiter, wurde jedoch im Ergebnisprotokoll als einen Meter kürzer ausgewiesen. Hildebrand verzichtete auf einen Protest.

„Alle drei Versuche waren nahe beieinander“, resümiert LGA-Trainer Hans Jocahim Löffler, der zudem von einer „schönen Veranstaltung“ spricht und das Resultat durchaus als Erfolg wertet. „Nico hat seinen Anlauf deutlich verbessert, die Schwierigkeiten der vergangenen Wettkämpfe sind ausgemerzt. Am Brett war er sehr sicher“, bilanziert Löffler.

Um ins Finale der besten Acht einzuziehen, hätte der 17-Jährige aus Bad Hersfeld seine persönliche Bestleistung von 13,45 Metern klar übertreffen müssen.

Nico Hildebrand wird in der kommenden Saison in der Altersklasse U 20 antreten. Zuvor können Leichtathletikfans ihn wahrscheinlich noch in der Region erleben: Die LGA Rotenburg-Bebra veranstaltet am Mittwoch, 21. August, ein Abendsportfest auf der Biberkampfbahn in Bebra.