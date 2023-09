Quadrathlon: Lind und Schüffler dürfen sich Weltmeister nennen

Von: Maurice Morth

Die Weltmeister-Staffel: (von links) Radfahrer Julian Lind, Läufer Christian Schüffler, Kanute Aljoscha Dietrich und Schwimmer Sebastian Grassewitz. © Markus Krawietz

Quadrathlon ist nicht vielen Menschen ein Begriff. Jüngst fand die Weltmeisterschaft in Thüringen statt und zwei heimische Athleten sahnten dabei ordentlich ab.

Rascher – Der Triathlon ist so gut wie jedem Sportinteressierten bekannt, der Quadrathlon hingegen kaum. Dabei ist die Sache schnell erklärt: Bei dieser Sportart wird nach dem Radfahren noch die Disziplin des Kanufahrens eingefügt, bevor es auf die Laufstrecke geht.

Viele nordhessische Athleten wurden am vergangenen Wochenende auf Initiative von Harald Brückmann von der Wassersport Vereinigung Kassel (WVC) und Bernd Scheller, Quadrathlon Allianz Deutschland und wohnhaft in Meinhard-Frieda, motiviert, sich an der Sprint-Weltmeisterschaft am Bergsee Ratscher in Thüringen zu beteiligen.

Erster und zweiter Platz in der Staffel

„Besonders stolz sind wir auf den Gewinn der Weltmeisterschaft als auch der Vize-Weltmeisterschaft bei der Staffel“, so die beiden Organisatoren zum Wettkampf, in dem elf Teams antraten.

Im Weltmeister Team 1 für WVC-Quadrathlon starteten auch die im Werra-Meißner-Kreis bekannten Julian Lind (Bike Academy Eschwege) und Christian Schüffler (Ski-Club Meißner) mit herausragenden Zeiten.

Lind legte mit dem Rad eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 39 Kilometer pro Stunde hin. Die Fünf-Kilometer-Strecke bewältigte Schüffler in sagenhaften 17:33 Minuten. Auch alle anderen Team-Mitglieder waren die schnellsten ihrer jeweiligen Disziplin.

Zunächst stand der Wettkampf aber unter keinem guten Stern. Sintflutartige Regenfälle am Vortag ließen die Sportler um den Wettkampf bangen, dann auch noch die mentale Belastung durch einen Todesfall im vorgelagerten Olympischen Triathlon.

Einzelweltmeister kommt aus Spanien

Zunächst war nicht sicher, ob überhaupt gestartet werden kann. Der Veranstalter hatte sich nach Abwägung dennoch dazu entschlossen, denn es waren Teilnehmer von weither (Spanien, Großbritannien, Norwegen) angereist.

50 Einzelstarter gingen an den Start: Der neue Weltmeister Alvaro Sabater Ramirez aus Spanien konnte sich an einem engen Wettkampf erfreuen. Auf Platz zwei der sonst sieggewohnte Ungar Ferenc Cosima. Eventuell wäre der beste Deutsche Alexander Dittrich weiter vorn gelandet, wäre er nicht in der Vorwoche einer starken Wettkampfbelastung ausgesetzt gewesen.

Bei den Frauen war dann das Podium fest in deutscher Hand. Platz eins ging an Anna-Lena Klee (WVC Quadrathlon) vor Antje Fiebig aus Leipzig und Susanne Walter aus Berlin. Ein besonderes Lob von Initiator Scheller erhielt der Athlet Markus Krawietz (14): „Sein Start war eine tolle Sache, weil wir in unserer Randsportart immer Nachwuchs benötigen. Es gehört Herzblut dazu, dass der Quadrathlon weiterlebt.“

Das ist Quadrathlon Quadrathlon ist der sportliche Vierkampf aus Schwimmen, Radfahren, Kanufahren und Laufen, der in den Distanzen Sprint, Kurz, Lang und Ultra absolviert wird. Der erste Quadrathlon wurde im Jahr 1989 durch den Italiener Sergio Ferrero auf Ibiza ins Leben gerufen. Es war der Diamond Man Long-Distance Quadrathlon über fünf Kilometer Schwimmen, 20 Kilometer Kajakfahren, 100 Kilometer Fahrradfahren und 21,1 Kilometer Laufen. Im Sprint wie am Wochenende im thüringsichen Rascher wurden die Distanzen 750 Meter Schwimmen, vier Kilometer Kajakfahren, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen absolviert.

Im deutschen Verband gibt es laut Bernd Scheller knapp 155 Mitglieder. Der Friedaer engagiert sich sowohl in der World Quadrathlon Federation als auch in der Quadrathlon Allianz Deutschland. Er stammt ursprünglich aus Kassel und wirbt seit vielen Jahren für den Sport.

