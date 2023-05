Linke Klebe mit pinken Schuhen: Tim Klöpfel und Wichmannshausen gegen Wanfried

Von: Marvin Heinz

Schon ein bisschen sein Markenzeichen: Tim Klöpfel vom Fußball-Kreisoberligist TSV Wichmannshausen und seine pinken Fußballschuhe. © Marvin Heinz

Im Spiel der Woche der Fußball-Kreisoberliga trifft der TSV Wichmannshausen auf den VfL Wanfried. Vorab sprachen mit TSV-Angreifer Tim Klöpfel.

Wichmannshausen – Laute Töne wird man von ihm kaum zu hören bekommen. Auch nicht vor dem Fußball-Kreisoberliga-Topspiel der Woche gegen den VfL Wanfried am kommenden Sonntag um 15 Uhr. Und wenn, dann muss man zweimal nachfragen.

Das bedeutet aber nicht, dass Tim Klöpfel nicht selbstbewusst ist. Im Gegenteil. Der Stürmer des TSV Wichmannshausen weiß genau, was er will: als Vize-Kapitän Verantwortung übernehmen, Tore schießen – und mit seinen Farben eine möglichst erfolgreiche Saison spielen.

Bereits am zweiten Spieltag waren diese drei Wünsche vom 28-jährigen Klöpfel schon in Gefahr. Der aus Sontra kommende Kicker verletzte sich beim 3:2-Heimsieg gegen den FC Großalmerode schwer. Er setzte zum Dribbling an, ließ drei Gegenspieler wie Slalomstangen stehen und wurde vom vierten Spieler unsanft von den Beinen geholt. Klöpfel knallte mit angelegtem Arm auf die Schulter.

Niederschmetterende Diagnose zu Saisonbeginn

Schnell stand er wieder auf. Er biss auf die Zähne, um sein Team zu unterstützen und noch in Minute 57 einen wichtigen Elfmeter zu verwandeln, ehe ihn Trainer Maikel Buchenau nach 70 Spielminuten vom Platz nahm.

„Es ging nicht mehr“, erinnerte sich Klöpfel, der im Krankenhaus wenig später die niederschmetternde Diagnose bekam: „Schultereckgelenksprengung, sagten die Ärzte. Mein Schultereckgelenk war quasi nicht mehr mit dem Rumpf und Arm verbunden.“

Bitter. Zuschauen statt Mitspielen war fortan für Klöpfel angesagt. Dabei ist er mit so viel Motivation in die Spielzeit gestartet. Körperlich war der Familienvater so gut drauf wie nie. Mit seinem besten Kumpel und Personaltrainer Nick Reim hatte er sich in der Vorbereitung in Form gebracht. Statt 105 Kilogramm im Jahr 2019 brachte Klöpfel nunmehr zarte 71 Kilogramm auf die Waage. Ernährung, Krafttraining und Joggingeinheiten standen für ihn während der Corona-Zeit hoch im Kurs. Er habe sogar seine Kalorienzufuhr, Fett- und Zuckerwerte penibel getrackt, sagt er.

Starke Rückserie von Tim Klöpfel

„Ich habe gemerkt, dass ich als ein Stürmer ein wichtiger Teil der Mannschaft sein kann“, so der nun agil und drahtig wirkende Linksfuß, den schon sein Ex-Trainer Patrick Gries aufgrund seiner Transformation als „wichtigsten Neuzugang der Saison“ titulierte. Nicht ohne Grund, denn mit 16 Toren hatte Tim Klöpfel in der letzten Saison maßgeblichen Anteil am Gewinn der Vizemeisterschaft in der Kreisoberliga.

Für seinen starken Trainingseinsatz belohnte sich der Torjäger mit den pinken Schuhen aufgrund seiner Verletzung aber erst in der Rückserie. In neun Spielen markierte er sieben Treffer.

Gegen die SG Abterode/Eltmannshausen gelang ihm in Arjen-Robben-Manier in der fünften Minute der Nachspielzeit der 1:1-Ausgleichstreffer. Von rechts zog er in die Mitte, um in Strafraumhöhe mit seiner linken Klebe abzuziehen. Alle wussten was passiert würde, aber keiner konnte es verhindern.

Wichmannshausen eine Überraschung der Rückrunde

Mit 23 von möglichen 33 Punkten in der zweiten Saisonhälfte ist das Buchenau-Team die große Überraschung der Rückrunde.

„Jeder kämpft für den anderen und ist bereit, alles zu geben. Das zeichnet uns momentan aus“, betont Klöpfel, der nach einem Atemzug und mit Blick auf das Duell mit den Brombeermännern für ihn untypisch sogar noch eine Kampfansage liefert: „Für uns ist es eine Chance. Wenn es gegen den Tabellenführer geht, ist man ohnehin immer besonders motiviert – und klar, wir wollen dem Gegner einen Punkt abluchsen. Mindestens.“

Zur Person Tim Klöpfel (28) erhielt seine fußballerische Ausbildung bei der SG Sontra, ehe Stationen bei der SG Pfaffenbachtal/Schemmergrund und der FSG Bebra folgten. 2020 wechselte er zum TSV Wichmannshausen. Er ist Fan vom FC Bayern München. Mit seiner Lebensgefährtin und seiner Tochter wohnte er in Sontra. Er arbeitet als Baugeräteführer bei einem Unternehmen in Reichensachsen.

