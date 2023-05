Ein Nationalspieler für den KSV Hessen

Von: Sebastian Reichert

Teilen

Muhammed Bejdic will beim KSV Hessen Kassel groß herauskommen. © Eldar Ganibegovic/nh

Der KSV Hessen Kassel hat einen neuen Fußballnationalspieler. Muhammed Bejdic aus Vellmar debütierte in der zweiten Mai-Woche für die bosnische U19-Nationalmannschaft. Der 18 Jahre alte Stürmer möchte sich gern als nächstes für die Erste des KSV Hessen von Trainer Tobias Damm anbieten.

„Nach einem Foul an mir bin ich direkt wieder hoch und habe den Ball zurückerobert. Da sind die Fans richtig ausgeflippt. Das war ein Gänsehautmoment für mich – ein unbeschreibliches Gefühl“, berichtet der 1,78 Meter große Bejdic von seinem Länderspieldebüt.

Mit der U19 von Bosnien und Herzegowina spielte der Vellmarer in Zenica zweimal gegen die slowenische Auswahl. „Für den KSV Hessen ist es etwas Besonderes, einen Nationalspieler in seinen Reihen zu haben. Wir sind unfassbar stolz auf Muhammed“, sagte Alfons Noja, sein A-Junioren-Trainer beim KSV Hessen in der Hessenliga.

Beim ersten Spiel gegen Slowenien, das 0:0 endete, wurde der KSV-Nachwuchsspieler nach 60 Minuten eingewechselt. In der zweiten Partie (1:3) stand er in der Startelf und spielte durch. „Ich schätze an Muhammed besonders, dass er unkontrollierbar für den Gegner ist“, schwärmt Noja.

„Er ist sehr schnell, hat einen guten Zug zum Tor – und er hat immer an Lachen im Gesicht.“ Auch U19-Nationaltrainer Mario Ivankovic überzeugte das Debüt. Er will Bejdic jedenfalls für die nächsten Spiele wieder einladen – und dass, obwohl sein Bosnisch „nicht so gut ist, wie der Vellmarer sagt. Ein TV-Interview gab er dennoch nach seinem Debüt schon.

In der U19-Hessenliga-Mannschaft des KSV Hessen, bei dem er nunmehr die dritte Saison spielt, erzielte der 18-Jährige mit 13 Toren bislang die meisten Treffer seiner Farben. Mit den C-Junioren des OSC Vellmar feierte Bejdic in der Saison 2018/19 den Hessenliga-Aufstieg – und hatte einen großen Anteil daran.

„Ich glaube, Muhammed hat fast die Hälfte aller Tore gemacht“, erinnert sich sein damaliger Trainer Marvin Lux. 69 Treffer hatten die Blau-Weißen damals nach 14 Spielen auf ihrem Konto. „Er hat mich wirklich fit gemacht. Krass, wie viel Fitness ausmacht“, gibt der Neu-Nationalspieler ein Lob an seinen ehemaligen Trainer zurück.

Seine Stärken auf dem Platz möchte Bejdic schon bald am liebsten im Profi-Fußball zeigen. Das ist sein Ziel – genauso wie Spiele um die EM-Qualifikation mit der U19 von Bosnien und Herzegowina im November. Demnächst möchte der Junioren-Nationalspieler am liebsten aber auch bei der KSV-Ersten in den Männerbereich reinschnuppern. „Ich möchte im Training zeigen, was ich kann“, sagt der 18-Jährige.



Zur Person:

Muhammed Bejdic (18) ist in Göttingen geboren. Bei der SVG Göttingen begann er mit dem Fußballspielen. Über die Stationen 1. SC Göttingen und Hannover 96 kam der Stürmer zum OSC Vellmar, von dort zum KSV Hessen Kassel. An der Ahnatalschule machte er seinen Realschulabschluss. Muhammed Bejdic wohnt mit seinen Eltern in Vellmar. Er hat zwei Schwestern und zwei Brüder. Sein Vater Edin war in den 1990er Jahren als Boxer im Weltergewicht erfolgreich. Er wurde bosnischer und hessischer Meister und boxte Sparring mit dem späteren Weltmeister Artur Abraham. (Sebastian Reichert)