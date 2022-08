Gruppenliga: Eckhardt trifft - Aulatals dreckiger Sieg

Teilen

Traf gegen Oberzell: Luca Eckhardt (rechts). © Hartmut Wenzel

Oberaula – Die SG Aulatal im Glück: Im Heimspiel der Fußball-Gruppenliga gegen Oberzell/Züntersbach gelang der Mannschaft von Martin Friedrich ein „dreckiger Sieg“. 1:0 (0:0) hieß es nach 90 spannenden Minuten vor rund 100 Zuschauern. Am Freitag hatten die Aulataler auch der SG Schlüchtern beim 0:0 einen Punkt abgetrotzt. Den Erfolg schoss erneut Luca Eckhardt heraus.

In der 55. Minute sah Nils Fischer den mitgelaufenen Eckhardt und dem gelang in diesem Duell der erlösende Treffer.

Der Erfolg war auch deswegen glücklich, weil auch Oberzell vier hundertprozentige Möglichkeiten hatte. Zweimal rettete die Latte, einmal Keeper Fabian Lepper und einmal kratzte Max Lindemann den Ball in höchster Not von der Linie. Dabei hatte auch Aulatal gut Möglichkeiten, allerdings schon vor dem Wechsel. „Wir müssen noch reifer werden, was die Chancenauswertung anbelangt“, sagte Max Schuch aus der Mannschaftsleitung. „Wenn wir die besser genutzt hätten, dann hätten wir nicht so um den Dreier zittern müssen.“

Die Gäste, die am Freitag in Großenlüder eine klare 0:3-Niederlage einstecken mussten, kassierten in der Schlussphase noch eine gelb-rote Karte.

SG Aulatal: Lepper - P. Honstein, S. Müller (60. Lindemann), Hennighausen, S. Schuch, Fischer, A. Honstein, Piranty (56. Wrnick), Weber (81. Kibenko, Eckhardt, Krapp

Oberzell: Dorn - Bissinger, Kühltau, Foeller, J. Müller, J. Ankert, S. Ankert, V. Ankert, Heil, Jäckel (85. Lingelbach), Langner

SR: Florian Carls, Z: 100,

Tor: 1:0 Eckhardt (55.)

Von Hartmut Wenzel