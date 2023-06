Lukas Schöneberg vom SVR II holt mit 28 Toren die WR-Torjägerkanone II

Von: Marvin Heinz

Teilen

Starke 28 Tore: Lukas Schöneberg. © Marvin Heinz

Die WR zeichnet für die Saison 22/23 zwei Torjäger und einen Torhüter aus. Bei der Torejagd von der Kreisliga A bis zur Kreisliga C setzte sich Lukas Schöneberg vom SVR II durch.

Reichensachsen – Lukas Schöneberg erzielte für den SV Reichensachsen II in der abgelaufenen Spielzeit 28 Tore und sicherte sich die Torjägerkanone für den besten Kreisliga-Angreifer. Kein Spieler in der A-, B- oder C-Liga markierte in 22/23 mehr Treffer.

„Ich lege nicht so viel Wert auf diese Auszeichnung, aber ist es eine schöne Sache“, sagt Schöneberg, der die Torjägerkanone prompt auf seinem TV-Schrank platziert. Der Spielmacher weiß gleich, bei wem er sich zu bedanken hat: „Trainer, Betreuer und Mitspieler haben einen großen Anteil an dieser Auszeichnung. Vor allem den Standardspezialisten in unserem Team bin ich was schuldig, sie haben mich bei ruhenden Bällen oft passend in Szene gesetzt.“

Unzufrieden mit dem Ligaendspurt des SV Reichensachsen II

Sechs seiner 28 Tore erzielte Schöneberg im Oktober 2022 gegen Rommerode. „Ich habe alle Tore aus dem Spiel heraus erzielt. Für Elfmeter sind andere bei uns zuständig“, so der 32-Jährige, der bereits für die SG Sontra und den SV Adler Weidenhausen II die Fußballschuhe schnürte.

Nicht ganz d’accord war er mit dem Ligaendspurt seiner Farben. „Wir hätten uns einen Aufstiegsplatz sichern und die Saison krönen können, wenn wir am Ende aus dem Vollen hätten schöpfen können“, meint der Verwaltungsbeamte des Landkreises Göttingen.

Erfügt hinzu: „Unser Vereinsslogan ,Mit der Jugend in die Zukunft’ wird in der Zweiten gelebt. Wir identifizieren uns mit dem Verein, weil wir überwiegend in Reichensachsen ausgebildet wurden und hier aufgewachsen sind. Für die kommende Saison wollen wir gezielt Ex-SVRler für uns begeistern. Mein Traum ist es, nochmal mit meinem Jugendfreund Yannick Herwig zusammenzuspielen.“ (Marvin Heinz)

Kategorie II - WR-Torjäger Kreisliga A bis Kreisliga C 1. Lukas Schöneberg (SV Reichensachsen II) 28 Tore 2. Benjamin Nickel (VfR Wickenrode) 25 Tore 3. Niclas Jäger (SG Werratal II) 25 Tore 4. Selcuk Gürleyen (VfR Wickenrode II) 22 Tore 5. Henrik Herud (SV 07 Eschwege) 21 Tore 6. Niklas Wieditz (TSV Netra) 20 Tore 7. Atakan Polat (Lichtenauer FV II) 19 Tore 8. Rene Pforr (SC Niederhone II) 19 Tore 9. Thorsten Iba (SG Pfaffenbachtal/Schemmergrund) 18 Tore 10. Jan Trap (SG Kammerbach/Berkatal) 18 Tore