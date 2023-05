Nachspielzeit: Marathon, Maiglöckchen, Messi

Rainer Henkel © Thomas Walger

In dieser Wochenendkolumne geht es um Handball, um einen Lauf in der Wüste und um Eishockey im Mai.

Nun ist amtlich, was sich in den vergangenen Wochen abgezeichnet hat, was aber irgendwie niemand wahrhaben wollte: Die Handballer des TV Hersfeld haben den Klassenerhalt in der Handball-Landesliga verpasst. Kräftig mitgespielt haben neben dem Feld auch die Statuten des Hessischen Handball-Verbands, der Punkte abzog und direkte Vergleiche nicht zählen ließ.

Nur: Alles war vorher festgelegt, alles nachzulesen. Und wenn sie beim TVH auf die vergangenen beiden Spielzeiten schauen, wird der Abstieg nicht im Ernst am Nichterfüllen des Schiedsrichtersolls festzumachen sein.

Mit Fynn Reinhardt kehrt ein Klassemann aus der Dritten Liga zurück. Und nimmt die Mannschaft die Herausforderung Bezirksoberliga von Beginn an ernst, sollte der Neuaufbau eine Chance sein.

Liebe Kinder, nicht nachmachen! So warnt man, wenn jemand etwas tut, was für Unvorsichtige und Ungeübte gefährlich werden kann. Zum Beispiel einen Ultra-Marathon durch die Wüste Marokkos zu laufen, bei 52 Grad, 14 Kilo Gepäck auf dem Rücken, Wasservorräte streng rationiert.

Nina Stein von der Triathletenschmiede Werratal hat an diesem Marathon des Sables teilgenommen. Sie hat eine Tagesetappe bestanden und die zweite dann abgebrochen. Ich ziehe den Hut vor dem Willen, ein solches Abenteuer anzugehen. Und, ganz ehrlich, noch mehr vor der Einsicht, zu sagen: Jetzt ist es genug.

Wer einmal in der Kasseler Eissporthalle war und dort den Huskies die Daumen gedrückt hat, der weiß, wie faszinierend Eishockey sein kann: schnell, trickreich, mit gesunder Härte. Die Stimmung auf den Rängen tut ein Übriges.

Nur eins habe ich noch nie verstanden: Warum es jedes - jedes! - Jahr genau dann, wenn die Maiglöckchen sprießen, die Biergärten öffnen und wir Schnee und Eis fast vergessen haben, unbedingt noch eine Weltmeisterschaft geben muss. Na gut, könnte was mit den Eisheiligen zu tun haben. Oder doch mit Geld?

Mit Geld hat auch die - sagen wir es, wie es ist - sportliche Selbstdemontage zu tun, die zwei der größten Fußballstars aller Zeiten derzeit betreiben. Während Cristiano Ronaldo sich schon seit Saisonbeginn in Saudi Arabiens Liga seine seltener werdenden Geniestreiche mehr als fürstlich entlohnen lässt, steht wohl auch Lionel Messi im Spätherbst seiner Karriere auf dem Sprung in die Wüste. Das kolportierte Jahresgehalt des Weltmeisters – 400 Millionen Euro – ist in etwa so hoch wie der Marktwert des kompletten Kaders von Borussia Dortmund.

Wenn ich’s mir recht überlege, schaue ich da lieber Eishockey im Mai.

Von Rainer Henkel