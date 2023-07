Marcin Kubiak hat Erwartungen erfüllt und will TSV treu bleiben

Im Einzel und im Doppel eine Bank: Besses Spitzenspieler Marcin Kubiak. © Richard Kasiewicz

Er lieferte Punkt um Punkt. Und hat das auch in der nächsten Spielserie im Dress des Tischtennis-Hessenligisten TSV Besse vor: Marcin Kubiak gewann in seiner Premieren-Saison als Top-Akteur der Edermünder 38 seiner 42 Einzelduelle, im Doppel mit verschiedenen Partnern 21 von 22 Partien.

Edermünde - Als erfolgreichster Spieler der gesamten Liga hat Kubiak damit die hochgesteckten Erwartungen voll erfüllt - und beeindruckte auch abseits des Tisches. „ Integer, absolut zuverlässig und sehr teamorientiert“, skizziert der Sportliche Leiter Manfred Pfaff die Vorzüge des polnischen Ausnahme-Könners. Der seit zehn Jahren mit seiner Familie im ostwestfälischen Lügde bei Beverungen lebt. Und die 111km-Anreise zu den Serienspielen in den Edermünder Ortsteil nicht scheut.

Da hatte der 35-jährige Sportlehrer, dessen Karriere in der 1. Liga und der Superliga seines Heimatlandes begann, früher ganz andere Strecken zu bewältigen: „Als ich 2009 erstmals in Deutschland beim Oberligisten Schloss Holte-Stukenbrock spielte, trainierte ich noch profesionell in Polen und bin zu jedem Spiel von dort angereist.“ Wie auch bei seinen weiteren hiesigen Stationen wie ein zweijähriges Engagement beim Besser Liga-Rivalen NSC Watzenborn/Steinberg (2011/12). Seit einigen Jahren hält sich Kubiak bei seinem früheren Verein Post SV Bad Pyrmont fit, wo er auch als Trainer tätig ist.

Der Linkshänder verfügt über exzellente Aufschläge und einen gefährlichen Vorhand-Topspin. Womit er schon in jungen Jahren sehr erfolgreich für Polen auf internationalem Parkett unterwegs war. „Mein größter Erfolg war sicherlich der Gewinn der Bronzemedaille bei den U 18-Weltmeisterschaften in Saarbrücken“, blickt der polnische Vize-Meister, der meist als Nummer eins in höheren Ligen unterwegs war, zurück.

Für die kommende Saison hat er sich das Ziel gesetzt, erneut mit dem TSV Besse um den Aufstieg in die Oberliga zu kämpfen. „Ich komme gut klar in Besse“, betont Kubiak, „nette Leute und super Atmosphäre.“ Das spielt TSV-Abteilungsleiter Andreas Otto in die Karten, denn der würde es ehr gern sehen, „wenn Marcin unsere Mannschaft noch einige weitere Jahre gemeinsam mit Sebastian Pfaff anführen könnte.“ (Von Reinhold Döring)