Fußball-Gruppenliga: Hohe Luft fordert zum Start Top-Favorit Eiterfeld

Von: Kristina Marth

Rückkehrer: Tim Hartwig (in Blau) tritt am Samstag zum Saisonauftakt mit der SG Eiterfeld/Leimbach bei seinem ehemaligen Klub FSV Hohe Luft an. © Friedhelm Eyert

Mit dem Derby zwischen Aufsteiger FSV Hohe Luft und Titelkandidat SG Eiterfeld/Leimbach startet die Fußball-Gruppenliga am Samstag (17 Uhr) in die Saison 2022/23.

Bad Hersfeld – Alle Uhren auf null. Wenn Schiedsrichter Lukas Heckener aus Welkers am Samstag um 17 Uhr auf dem Sportplatz an der Kolpingstraße in Bad Hersfeld das Derby zwischen dem FSV Hohe Luft und der SG Eiterfeld/Leimbach anpfeift, wird es ernst. Dann wird sich zeigen, wie gut beide Mannschaften auf die bevorstehende Saison in der Gruppenliga vorbereitet sind.

Neuling Hohe Luft scharrt nach seiner überragenden Aufstiegsserie mit den Hufen und strotzt vor Selbstvertrauen. „Als Aufsteiger hatten wir einen Wunsch frei, und da haben wir uns für den Auftakt das Derby gegen Eiterfeld daheim gewünscht. Unsere Spieler sind alle heiß drauf“, berichtet Trainer Waldemar Hafner.

Das kann sich Ante Markesic nur allzu gut vorstellen. „Hohe Luft hat noch die Euphorie des Aufstiegs, und es kommen bestimmt viele Zuschauer am Samstag. Wir müssen kühlen Kopf bewahren und unser Spiel spielen“,verlangt der Trainer des Vizemeisters der vergangenen Saison.

Droht da am Samstag zum Auftakt vielleicht ein ungleiches Duell? Waldemar Hafner kann sich das nicht vorstellen. Eiterfeld habe sich zwar ordentlich verstärkt und wolle mit Hochdruck in die Verbandsliga. Aber: „Wir haben uns gedacht, lieber am Anfang der Saison gegen sie zu spielen, als in der Mitte, wenn sie eingespielt sind.“ Eine Niederlage wäre sicherlich nicht schlimm, aber: „Wir werden natürlich in jedem Spiel versuchen, drei Punkte zu holen. Und zwar egal gegen wen“, stellt Hafner klar.

Markesic, der aus gesundheitlichen Gründen zwei Wochen der Vorbereitung verpasste und von Romeo Schäfer vertreten wurde (Markesic: Er hat das super gemacht.), sieht seine Mannschaft gut aufgestellt. „Wir haben mit Aumann, Galbas, Leucuta und Somov wichtige und erfahrene Spieler verloren. Aber wir haben mit Dominik Hanslik, Nils Wenzel, Niclas Hartwig und Sebastian Stumpf auch gute Leute dazubekommen. Das Team ist noch kompakter geworden“, findet der Kroate. Vor allem für die Brüder Tim und Niclas Hartwig dürfte das Auftaktspiel bei ihrem Ex-Klub etwas Besonderes sein.

Routinier und Torjäger: Emmanuel Crawford und der FSV Hohe Luft freuen sich auf die Gruppenliga. © Friedhelm Eyert

Personell sieht es bei beiden Teams gut aus. „Der Großteil des Kaders ist topfit“, sagt Hafner. Bei Eiterfeld plagt sich einzig Neuzugang Dominik Hanslik mit Kniebeschwerden herum. „Ansonsten sind wir fit und komplett“, sagt Markesic.

Gegner Hohe Luft vermag der 52-Jährige nicht richtig einzuschätzen. „Sie haben einige gute Spieler, aber man muss abwarten. Die Gruppenliga ist nicht ohne“, weiß Markesic. Hafner hält dagegen. „Wir sind nicht aufgestiegen, um die Schießbude der Liga zu werden“, sagt er. Aber auch Markesic hat klare Vorstellungen: „Wir wollen um die Plätze eins bis drei mitspielen. Aber das müssen wir ab Samstag auch in jedem Spiel beweisen“, stellt er klar. (Sascha Herrmann und Kristina Marth)