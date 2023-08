Aulatals Trainer Friedrich: Wir können es besser!

Teilen

Erwartet gegen Horas ein anderes Spiel seiner Elf: Aulatals Trainer Martin Friedrich. © Hartmut Wenzel

Das Wundenlecken nach der 0:2-Niederlage gegen die SG Neuenstein hielt sich in Grenzen. Mit mächtig Dampf unter dem Kessel empfängt die SG Aulatal im erste Heimspiel der Fußball-Gruppenliga am Sonntag in Kirchheim den FV Horas, Beginn: 15 Uhr.

Kirchheim - Martin Friedrich verspricht, dass diese Partie eine ganz andere werden wird. Man habe die Niederlage im Dienstagtraining analysiert und Lehren darausgezogen. Die anfängliche Enttäuschung sei Optimismus gewichen. „Wir können es besser. Das weiß die Mannschaft“, sagt der Aulataler Trainer nach der Pleite, die für ihn vielschichtige Gründe hatte. Auch in anderen Ligen hätte es faustdicke Überraschungen gegeben.

So zum Beispiel hätte auch Bronnzell bei Verbandsliga-Aufsteiger Reichensachsen beim 1:4 eine herbe Niederlage einstecken müssen. „Solche Spiele gleich zu Beginn einer Serie sollte man nicht überbewerten.“ Nichtsdestotrotz geht es Sonntag gegen Horas nicht nur um ein besseres Spiel, sondern einfach auch um drei Punkte.

Froh ist Friedrich auch darüber, dass die Begegnung auf dem großen Platz in Kirchheim stattfinden kann. „Kleinere Sportplätze, wie der in Mühlbach, liegen uns nicht unbedingt“, stellt der Coach fest. Gerade bei Steilpässen in die Spitze konnte man das feststellen. Das Geläuf in Mühlbach sollte aber keinesfalls als Entschuldigung für die Niederlage her- halten.

Friedrich hat sich die Begegnung zwischen Horas und Hönebach am Mittwoch angesehen. Horas bevorzuge einen anderen Fußball als Neuenstein. „Wir werden mit Sicherheit etwas ändern“, sagt der Trainer im Vorfeld. Was, das will er aber im Vorfeld nicht verraten. So ist zum Beispiel offen, ob Nils Fischer am Sonntag spielen kann. Auf seine Position könnten Kilian Krapp, Maxi Weber oder Axel Richardt rücken. (Hartmut Wenzel)