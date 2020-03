Martin Triebstein springt zum Dreisprung-Titel

In den Sand gesetzt – aber mit Riesenerfolg: Martin Triebstein (LG Eder), der das Leichtathletik-Training beim TV Hersfeld leitet, wurde Deutscher Seniorenmeister im Dreisprung.

Leichtathlet Martin Triebstein hat seine Titelsammlung erweitert.

Bad Hersfeld – Der Leichtathletik-Trainer des TV Hersfeld konnte bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften der Leichtathleten in Erfurt wieder die Auszeichnung für das beste Resultat im Dreisprung in seiner Altergruppe über 50 Jahre in Empfang nehmen.

Triebstein, der einen technisch sauberen Stil springt, überzeugte in seinem vierten Sprung mit einer Weite von 12,40 Metern vor Reinhard Gruhn aus Erkenschwick, der auf 11,70 Meter, ebenfalls im vierten Versuch, kam. Dritter wurde Wolfgang Scheffler (LG Breisgau) mit 10,97 Metern.

Zuvor hatte sich der für die LG Eder startende Athlet, der früher das Trikot der LG Al-heimer trug, schon die Silbermedaille im Weitsprung gesichert. Hier kam er auf 5,81 Meter – nur der im Dreisprung unterlegene Reinhard Gruhn sprang weiter. „Es waren schöne Wettkämpfe“, bilanziert Triebstein die Tage in Erfurt. Mit der Einschränkung, dass Weit- und Dreisprung binnen zwei Stunden stattfanden. „Das ist in unserem Alter doch schon ganz schön happig“, findet er.

In den Tagen zuvor hatte Triebstein schon eine Absage der Meisterschaft wegen des Coronavirus’ befürchtet. Doch die Wettkämpfe fanden statt – im Gegensatz zu den bereits abgesagten Senioren-Europameisterschaften im portugiesischen Braga. hwx/rai