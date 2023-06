JSG Kuppenrhön: Ein Meister mit fast weißer Weste

Die B-Jugend der JSG Kuppenrhön ist ungeschlagener Meister der Kreisliga: Die Mannschaft mit stehend von links Felix Heinemann (Co-Trainer), Luis Göttlich, Noah Frank, Chris Winter, Leon Schüren, Benjamin Jost, Maxim Schneider, German Scherp, Rilana Scherp (Betreuerin), vorne von links: Harry Blaurock (Trainer), Julia Schneider (Betreuerin), Jannes Deiseroth, Paul Fischer, Phil Kaltenbach, David Garaev, Maurice Auel, Kevin Heusner, Marcel Blankenbach, Nicolai Fischer, Mario Göttlich (Torwarttrainer). © Friedhelm Eyert

Die B-Juniorenmannschaft der Jugendspielgemeinschaft Kuppenrhön ist Meister der Kreisliga. Und wird in der kommenden Saison den Ostteil des Kreises in der Gruppenliga vertreten.

Hohenroda - Schade nur, dass der Tabellenfünfte Alheim am Freitag zum abschließenden Saisonspiel mangels Personal nicht in Ausbach antreten konnte, die Partie wurde mit 3:0 für die Gastgeber gewertet. Denn gegen die Alheimer war der neue Titelträger auf Revanche aus. Es war die einzige Mannschaft, die ihnen in der Hinserie ein Unentschieden (1:1) abtrotzen konnten. Ansonsten ist die Bilanz makellos. 61 Punkte ziert die Abschlusstabelle bei 20 Siegen und einem Unentschieden. Das Torverhältnis ist mit 123:18 überragend und spricht für sich.

Trainer der Kuppenrhöner, einer Spielgemeinschaft aus den Vereinen aus Mansbach, Ausbach, Friedewald, Schenklengsfeld und Ransbach, ist kein anderer als Harry Blaurock, früher Spieler und Trainer in Ausbach und auch bei der SG Hessen Hersfeld. Ihm zur Seite standen als Co-Trainer und Betreuer Mario Göttlich, Felix Heinemann, Julia Schneider und Rilana Scherp. „Entscheidend für den Titel war eine positive Entwicklung sowohl im sportlichen als auch im sozialen Bereich, obwohl uns Corona zwischenzeitlich einen Strich durch die Rechnung gemacht hat“, sagt Blaurock, seit mehr als einem Jahrzehnt Jugendtrainer bei der JSG. Nicht nur die Schulung im Umgang mit dem Ball, sondern auch die mit Gegnern und Schiri zeigte Früchte. „Darauf haben wir als Trainer und Betreuer sehr geachtet“, sagt Blaurock. In der Fairnesstabelle rangiert der Meister auf Platz fünf, ohne gelb-rote oder Rote Karten. Für die Gruppenligasaison können die Kuppenrhöner mit Verstärkung rechnen. (Hartmut Wenzel)