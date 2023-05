Meisterfeier der SGN: Feucht-fröhlich und lang

Feierten bis zum Abwinken: Die Spieler der SG Neuenstein © Friedhelm Eyert

Die Fußballer der SG Neuenstein sind echte Feierbiester. Gleich nach dem Abpfiff stieg die Meisterparty in und um das Sportlerheim in Untergeis. Sie soll zwei Tage - und Nächte gedauert haben.

Es dauerte nach dem Abpfiff des Kreisoberligaspiels gegen Weiterode nicht lange, da schwappte die Stimmung im wahrsten Sinne des Wortes über. Feuchtfröhlich wurde es, als die Spieler Christian Pfeiffer packten und ihn auf den Schultern schleppten. „In die Geis, in die Geis ...“, skandierten die jugendlichen Fans, die ihr Team während des ganzen Spiels anfeuerten. Schwups – lag der Trainer im eiskalten Bach. Nach und nach folgten die Spieler. Vom Sportlerheim aus gab´s als Dreingabe noch eine Dusche mit dem Gartenschlauch. Wer ein „echter“ Neuensteiner sein will und dort Fußball spielt, muss mit Geis-Wasser getauft sein.

Neuenstein ist Meister der Fußball-Kreisoberliga Fotostrecke ansehen

Erst nachdem sich die ausgelassene Stimmung wieder legte, war der Coach zu einem Statement fähig. „Es ist ein großer Druck von uns abgefallen“, sagte Pfeiffer. „Heute wird gefeiert bis zum Abwinken.“ Sprach’s – und bekam gleich die nächste Bierdusche von Daniel Schwarz ab. Entscheidend für den Titelgewinn, so fügte der Trainer an, als er das Bier aus den Augen gewischt hatte, sei nach der Winterpause gewesen, dass man Spiele und Training auf den Kunstrasen in Asbach verlegen konnte. „Bei mehreren Doppelspieltagen wäre es eng geworden.“ Pfeiffer konnte sich aber auch auf seine Spieler verlassen.



So zum Beispiel auf den Rekordtorschützen Dominik Oelschläger. Zusammen mit dem Pokal kommt der Stürmer auf insgesamt 45 Treffer. „Ohne die Mannschaft wäre das natürlich nicht möglich gewesen“, freute sich der Top-Torjäger. „Ich bin immer gut mit Flanken und Vorlagen gefüttert worden. Oft brauchte ich nur den Fuß hinhalten.“ An diesem Samstag aber verzweifelte der „Oeli“ an Pascal Nagel. Weiterodes Keeper bewahrte sein Team aber nur bis zur 18. Minute vor einem Rückstand, da brach André Deneke den Bann. „Neuenstein ist ein toller Verein, eine tolle Mannschaft, die einen super Zusammenhalt hat“, beschreibt der Mittelfeldmotor die Stimmung des Teams.



Und Daniel Schwarz, der mit seinem Freistoßtor den Weg zum Sieg gebahnt hatte, fügt an: „Wir brauchen uns vor der Gruppenliga wahrhaftig nicht zu fürchten, wenn wir eben gut zusammen halten.“ Marcus Schäfer aus dem Vorstand der SG Neuenstein freute sich natürlich über den erneuten Erfolg nach dem Zusammenschluss. „Wir haben in vier Jahren SG Neuenstein immer nur Erfolg gehabt, sind dreimal aufgestiegen. Die Gruppenliga wird für uns eine Riesen-Herausforderung. Wir sind jetzt sportlich qualifiziert – jetzt müssen wir mit den Strukturen nachziehen.“



Michael Zehender war im Trikot von Borussia Dortmund gekommen. Der Pfarrer aus Obergeis, der aus Dortmund stammt und in direkter Nähe zum Stadion aufgewachsen ist, hatte sich die BVB-Katastrophe zu Hause im Fernsehen angeschaut. „Na, wenigstens ein Erfolg“, sagte er, als er nach Untergeis kam- und bekam auch gleich einen Schwall Bier auf den Rücken. „Nur schade, dass ich heute nicht doppelt feiern konnte.“



Die feucht-fröhliche Party soll übrigens lange gedauert haben. Am Sonntag nach dem Spiel der Reserve gegen Hohe Luft wurde bis in den Montag gefeiert.