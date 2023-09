Im Interview: Michael Scharf von den Kassel Titans über den Football

Von: Denise Dörries

Die NFL-Saison hat wieder begonnen: Zum Auftakt trafen die Kansas City Chiefs auf die Detroit Lions. © IMAGO/USA TODAY Network

Für die Kassel Titans ist die Football-Saison vorbei. Doch in der US-amerikanischen Profiliga geht der Spaß jetzt erst richtig los.

Kassel – 32 Teams kämpfen in der frisch angelaufenen NFL-Saison bis Frühjahr 2024 um den Einzug ins Endspiel. Wir haben mit Titans-Teammanager Michael Scharf über die vergangene Saison, die NFL und seine Prognose für den Superbowl gesprochen.

Die Titans haben ihre Saison vergangene Woche als Dritter beendet. Was waren Ihre schönsten Momente?

Ich muss sagen, die ganze Saison an sich hat mich begeistert und überrascht. Als Aufsteiger in die Regionalliga ist es nicht so einfach, Fuß zu fassen, da wir ein ziemlich erfahrenes Feld an Konkurrenten hatten. Da konnten wir uns aber gut behaupten. Mein Highlight waren die ersten Spiele. Nach dem dritten Sieg war dann schnell klar, dass wir tatsächlich das erfolgreichste Team seit Bestehen der Kassel Titans stellen.

Nun hat die NFL-Saison wieder begonnen. Wie verfolgen Sie die Spiele?

Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder mit meiner Frau vor dem heimischen Fernseher oder mit ein paar Spielern der Titans im Hot Legs in Kassel. Das ist wie ein zweites Wohnzimmer für uns. Wir versuchen so regelmäßig wie es geht, gemeinsam die Spiele zu schauen.

Wie sind Sie auf die Sportart aufmerksam geworden?

Ich war eigentlich nie richtig sportaffin. Ein Freund von mir hat mich damals überzeugt, gemeinsam den Superbowl zu schauen. Am Anfang war ich erst skeptisch. Da ich aber ziemlich leicht zu begeistern bin, hab ich schnell Blut geleckt und dann wöchentlich die NFL verfolgt. Irgendwann wurde es zu einem Ritual. Dann hab ich mich in der Umgebung umgehört, was es hier so gibt, und bin relativ schnell auf die Titans gestoßen.

Was ist für Sie das Besondere am Football?

Es ist nicht nur ein physischer Sport, auch kognitiv verlangt es dir alles ab. Aus jedem Spiel versucht man beim Football ein Event zu machen – und das ist etwas ganz Besonderes. Diese ganze Atmosphäre, die sich drumherum bildet, das begeistert mich. Ansonsten kann man auf jede Positionsgruppe schauen, wie sie spielt, agiert, das ganze Feld lesen. Das macht schon ziemlich Spaß.

Für welche Mannschaft schlägt Ihr Herz?

Für die Las Vegas Raiders. Es ist nicht das beliebteste Team in der NFL, aber die haben es mir angetan. Es gibt ganz banale Gründe, warum jemand Fan von einem Team ist. Meistens ist es das erste Spiel, was man schaut, oder die Farbe des Trikots gefällt. Bei mir war es der 90’s Hip Hop von der Westküste. Die Musikgruppe N.W.A hat viele Klamotten der Las Vegas Raiders getragen, damals noch Los Angeles Raiders, und dann fand ich die Football-Mannschaft einfach cool.

Wenn Sie auf den Superbowl in ein paar Monaten blicken, wie sieht Ihre Prognose aus?

Ich könnte jetzt weder sagen, wer in den Playoffs noch wer schließlich im Finale stehen könnte. Es kann sich von Jahr zu Jahr ganz schnell ändern. Häufig reichen in dem Sport schon zwei, drei Schlüsselspieler und Schlüsselpositionen, die nur ein Mü besser sind als ihre Gegenspieler – und dann funktioniert es. Es ist immer spannend, man kann sich jedes Spiel anschauen und es ist vorher nicht immer klar, welches Team gewinnt.

Und wie sieht für Sie der perfekte Superbowl-Abend aus?

Egal, wo: Hauptsache, der Fernseher ist gut und ich verfolge gemeinsam mit meinem Team den Superbowl.

