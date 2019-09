Vor Ort beim Mini-Marathon: Aufgeben kommt nicht infrage

Am Samstagnachmittag haben sich 3850 Kinder und Jugendliche der 4,2 Kilometer langen Strecke durch die Karlsaue gestellt. Vor Ort beim Mini-Marathon.

Vor dem Start

Das Wetter könnte besser nicht sein und die Motivation der Läufer nicht größer. Der Lauf hat noch nicht begonnen, doch die erste Herausforderung wartet schon: Eltern und Kinder suchen den mit dem Lehrer vereinbarten Treffpunkt – für Ortsunkundige gar nicht so einfach. Da hilft nur sich durchzufragen. Orientierung bieten die in die Höhe gehaltenen Schilder mit dem Namen der Schule oder des Vereins.

+ In Gedanken bei ihrer Freundin: Die Goetheschülerinnen Charlott Braun (von links), Lilli Scheffler, Nele Knorr, Nele Kurzhals, Lene Bock und Mailin Frank laufen für ihre schwer erkrankte Klassenkameradin Lina. © Andreas Fischer Auch gleichfarbige T-Shirts erleichtern das Finden. Dann bekommt jedes Kind seine Startnummer und den Chip für die Zeiterfassung. Robin, Moritz und Felix sind drei von rund 100 Kindern der Gesamtschule Kaufungen, die am Mini-Marathon teilnehmen. Sie können es kaum erwarten, endlich loszulaufen. Wie es abläuft, wissen die Siebtklässler, denn es ist bereits ihr dritter Mini-Marathon. Trainiert haben die Jungs mit dem 60-Minuten-Laufabzeichen – da sind 4,2 Kilometer ein Klacks. Trotzdem ist der Ehrgeiz geweckt: „Ich will unter 20 Minuten bleiben“, sagt Robin.

Während alle darauf warten, dass der Startschuss fällt, stärken sich besonders entspannte Väter und Kinder noch mit einer Bratwurst. Auch für ein Erinnerungsfoto, das den Sohn oder die Tochter in Sportmontur zeigt, ist noch genügend Zeit.

Auf der Strecke

+ Wie auf einem Gemälde: Die Läufer des Mini-Marathons auf ihrem Weg durch die Karlsaue. © Dieter Schachtschneider Gleich hinter der Startlinie haben sich Silke Steuber und ihre Tochter Hanna hinter der Absperrung positioniert. Sie sind da, um Sohn und Bruder Till Steuber anzufeuern. Der 16-Jährige, der auch Triathlon macht, läuft für die MT Melsungen. Seine angepeilte Zeit: unter 17 Minuten. Auch Silke und Hanna Steuber sind ehrgeizig, denn sie wollen Till Steuber gleich an mehreren Punkten anfeuern. Vom Start wollen sie zur Zielgeraden und sehen, wie er ins Stadion einläuft.

Ralf Zimmermann und Christian Koch vom Laufteam Kassel sind Streckenposten. Sie passen auf, das keiner unerlaubt abkürzt. Bevor der Startschuss fällt, beziehen sie am weißen Absperrband Stellung. Und dann tauchen die ersten Läufer auf – und es werden immer mehr. Mit Zurufen wie „Tempo, gleich bist du da“ werden sie von Eltern, Großeltern, Geschwistern, Freunden und Passanten angefeuert. Auch Streckenposten Robert Thiele motiviert auf halber Strecke Kinder.

„Auf geht’s“, ruft er ihnen zu und applaudiert. An einer Bank am Hirschgraben dehnen sich zwei Jungs. Lucas und sein Klassenkamerad Jan-Luca. Die beiden Siebtklässler laufen für die Elisabeth-Selbert-Schule in Zierenberg. „Ich bin umgeknickt“, sagt Lucas. Aufgeben will er trotzdem nicht. „Wir machen eine Dehnpause, dann probieren wir es noch mal“, sagt Jan-Luca, der seinem Kumpel beisteht. Und so setzen sie sich wieder in Bewegung, um den Rest ihrer Klasse im Ziel zu treffen.

Dann ist es fast geschafft: Der magische Satz der Zuschauer „Gleich seid ihr am Ziel, also los“ sorgt dafür, dass die teilweise erschöpften Läufer ihre letzten Energiereserven aktivieren und einen Zielsprint hinlegen.

Im Stadion

+ Medaillenübergabe: Sewnet Asrat Ayano gratuliert Lennart Kopschek. © Andreas Fischer Aus den Lautsprechern dröhnt das Lied „Happy“ von Pharell Williams. Während einige Jungen und Mädchen der Losseschule in Bettenhausen noch genügend Kraft für eine Tanzeinlage haben, präsentieren andere ihre Medaillen auf dem Gruppenfoto.

Verschwitzt, aber glücklich sind Felix, Fritz, Linus, Marvin und Luis vom TSV Geismar im Auestadion angekommen. Unter 20 Minuten haben die Leichtatleten gebraucht. „Die gute Stimmung trägt dich ins Stadion“, sagt Linus. Luis hingegen schätzt es, nicht allein laufen zu müssen und konkurrierende Mitstreiter zu haben. Und an denen hat es beim Mini-Marathon nicht gemangelt. Als erste im Ziel waren Anne Schwarz und Bastian Mrochen - aber Gewinner sind alle.