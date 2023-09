Mit dem Fuß auf dem Gaspedal: Kassel Titans beenden Saison als Dritter

Teilen

Mehr als zufrieden: Zwar verloren die Kassel Titans um Jonas Ludwig (von rechts), Dariusch Baumann in ihrem letzten Spiel gegen Montabaur, trotzdem war die Saison ein voller Erfolg. © Dieter Schachtschneider

Zwar ging das letzte Saisonspiel der Kassel Titans mit 14:35 gegen den Meister verloren. Trotzdem ist man sehr zufrieden mit dem Gesamtergebnis.

Kassel – Fuß aufs Gas: Mit diesem Motto waren die Kassel Titans in diesem Jahr in ihre erste Football-Regionalliga-Saison gestartet. Und obwohl das letzte Saisonspiel gegen den bereits feststehenden Meister Montabaur Fighting Farmers 14:35 (7:6) verloren ging, sind die Titans alles andere als unzufrieden mit ihrem ersten Aufenthalt in der dritthöchsten Spielklasse. Den Fuß ließen sie bis zum letzten Spielzug auf dem Gaspedal.

Titans-Teammanager Michael Scharf erklärte: „Unser Offensive Coordinator Raouf Oussal hat das Motto bei uns etabliert. Er hat auch ein Gaspedal für das Team geordert. Damit haben wir jetzt eine kleine Trophäe, mit der wir immer aufs Gas steigen können. Was dahinter steckt, ist natürlich, dass wir Vollgas-Football spielen, niemals die Spannung rausnehmen und einfach durchziehen wollen.“

Und genau das zeigten die Titans über weite Strecken dieser Saison, die sie als Aufsteiger nun auf Tabellenplatz drei beenden – mit sieben Siegen und nur drei Niederlagen. „Wir sind absolut zufrieden. Vor der Saison habe ich nicht damit gerechnet, dass wir so gut dastehen würden. Das Team dieser Saison ist das erfolgreichste der Kassel Titans jemals – und das ist geil!“

Um nicht den Anschluss zu verlieren, riskierten die Titans viel

Auch das letzte Spiel gegen Montabaur gingen die Titanen noch einmal mit dem Fuß auf dem Gaspedal an. In der ersten Hälfte fielen kaum Punkte, aber beide Defensiven zeigten herausragende Leistungen. Dennoch dauerte es nicht lange, ehe die ersten Punkte auf dem Board waren. Bei einem dritten Versuch, fünf Yards zu überbrücken, warf Montabaur-Quarterback Tom-Emil Meissner einen langen Pass zu Wide Receiver Spencer Corona, der den Ball in der Endzone fing und einen Touchdown erzielte (6.).

Da ihr Kicker den Extra-Punkt-Kick nicht verwandelte, blieb es bei einer 6:0-Führung für die Gäste. Um nicht bereits den Anschluss zu verlieren, riskierten die Titans viel und täuschten einen Punt vor, liefen den Ball stattdessen und schafften es tatsächlich, ein neues First Down zu erzielen (7.).

Mit einer 7:6-Führung in die Halbzeit

Danach glänzte erst mal wieder die Defense der Titans. Kassels Linebacker Lennart Kröhnert erzielte den ersten Sack des Spiels. Linebacker Jonas Ludwig fing einen Ball des Gäste-Quarterbacks ab, gab so seiner Offense den Ball zurück (17.). Und diese zündete endlich: Runningback Luca Brinner lief aus 30 Yards mit dem Ball in die Endzone – Touchdown (20.).

Da auch der Extra-Punkt-Kick von Kicker Simon Fröhlich passte, ging Kassel mit einer 7:6-Führung in die Halbzeit. „Vor allem in der ersten Halbzeit hat man gesehen, dass unsere Defense einfach noch mal aufgerüstet hat. Das, was letzte Woche nicht funktioniert hat, hat diese Woche funktioniert. Der Einbruch kam dann im dritten Quarter“, resümierte Scharf.

Für die Titans geht der Blick nun nach vorn

Und dieser Einbruch kam schnell: Nach nur drei Minuten verschafften ein Lauf-Touchdown mit 2-Point-Conversion sowie zwei starke Läufe zu sechs Punkten vom dynamischen Runningback Sammy Kilic (38., 45.) den Regionalliga-Meistern eine komfortable 28:7-Führung im dritten Viertel. Die Titans konnten durch einen Touchdown-Pass von Quarterback Kevin Ekhorutomwen zu Receiver Silas Meyer noch einmal scoren (52.), ehe Montabaur durch einen erneuten Touchdown (56.) den Sack zu machte.

Für die Titans geht der Blick nun nach vorn. Scharf rechnet mit nur wenigen Abgängen und ist optimistisch, dass auch im nächsten Jahr wieder gilt: Fuß aufs Gas. (Felix Hessenmöller)