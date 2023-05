Jetzt anmelden: Teilnehmer für Studie zu Nordic Walking und Rückenschmerzen gesucht

Von: Pascal Spindler

Teilen

Mit Nordic Walking gegen Rückenschmerzen: Sportwissenschaftler Kuno Hottenrott und die Studentin Maggie Gerden suchen Teilnehmer für ihre Studie. © Dieter Schachtschneider

Hilft Nordic Walking bei unspezifischen Rückenschmerzen? Das soll nun eine Studie der Studentin Maggie Gerden und des Sportwissenschaftlers Kuno Hottenrott zeigen.

Kassel – Wie wirksam ist Nordic Walking bei unspezifischen Rückenschmerzen? Hilft dieser Sport wirklich, Rückenschmerzen zu lindern oder gar gänzlich verschwinden zu lassen? Das will die Kasseler Studentin Maggie Gerden von der Deutschen Berufsakademie für Sportwissenschaft in Baunatal in Zusammenarbeit mit dem Sportwissenschaftler Kuno Hottenrott in einer Studie herausfinden. Dafür werden nun Teilnehmer gesucht.

Die Studie

„Rückenschmerzen sind sehr weit verbreitet, rund 80 Prozent sind dabei unspezifisch und haben keine Krankheitsursache“, erklärt Hottenrott. Das heißt auch: Nur ein kleiner Teil der Schmerzen erfordert eine ärztliche Behandlung, der Rest lässt sich ohne Medizin lindern. Womöglich auch durch Nordic Walking? Das soll die Studie zeigen.

Gerden und Hottenrott suchen deshalb Frauen und Männer, die unter unspezifischen Rückenschmerzen leiden. Sechs Wochen lang sollen die Teilnehmer mehrmals pro Woche im häuslichen Umfeld zu den Stöcken greifen und Nordic Walking betreiben. „Natürlich werden wir alle Teilnehmer auch anlernen und während der Studie begleiten“, erklärt Gerden.

Hier anmelden Interessierte können sich für die informelle Auftaktveranstaltung am kommenden Montag, 22. Mai ab 18.30 Uhr, unter Angabe von Name, Alter und Geschlecht bei Maggie Gerden per E-Mail unter stud.gerden@dba-baunatal.de anmelden. Die Auftaktveranstaltung findet bei der HNA in Kassel statt.

Bereits für den kommenden Montag, 22. Mai ab 18.30 Uhr, können sich Interessierte für eine unverbindliche, informelle Auftaktveranstaltung in den Räumen der HNA, Frankfurter Straße 168 in Kassel, anmelden.

An einem weiteren Termin folgt ein Eingangstest mit Funktions- und Schmerzdiagnose an der Deutschen Berufsakademie für Sportwissenschaft in Baunatal. Anschließend beginnt das Nordic-Walking-Training unter Gerdens Anleitung im Kasseler Auepark.

Den Teilnehmern wird nach einem Aufwärmprogramm die Nordic-Walking-Technik vermittelt, ehe sie sich Woche für Woche eigenständig bewegen sollen. Zusätzlich bietet Gerden auch ein angeleitetes Training im Auepark und im Bergpark Wilhelmshöhe an. Die Studien-Teilnahme ist kostenlos.

Die Motivation

Gerden selbst schreibt zu diesem Thema ihre Bachelorarbeit, die 51-Jährige arbeitet zudem als Fahrlehrerin und ist Bodybuilderin. Jahrelang hat sie vor allem ihre äußere Muskulatur trainiert, muss darüber hinaus in ihrem Job oft lange Zeit sitzen. „Ich habe immer mal das eine oder andere Zwicken verspürt, das blieb nicht aus“, erklärt sie. Doch dann habe Gerden mit Nordic Walking angefangen. „Seit ich das regelmäßig mache, habe ich keine Beschwerden mehr“, sagt sie. Die Geschwindigkeit sei beim Walken egal, wichtig sei die richtige Technik. Gerden beschreibt den Sport als Ganzkörperprogramm, die Stöcke geben die nötige Stabilität. „Mir hat Nordic Walking sehr geholfen, deshalb bin ich überzeugt, dass es auch anderen Menschen hilft“, sagt sie.

Die Teilnahme

Interessierte Frauen und Männer sollten mindestens 20 Jahre alt sein und unter unspezifischen Rückenschmerzen leiden. Nordic-Walking-Erfahrung ist nicht nötig. Es genügt, wenn Interessierte körperlich in der Lage sind, Nordic Walking zu betreiben. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 60 Personen beschränkt.

Von Pascal Spindler